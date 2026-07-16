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राजस्थान पंचायत-निकाय चुनावों में देरी पर HC सख्त, आज होगी अहम सुनवाई, CEC-OBC आयोग के सचिव तलब

Rajasthan Local bodies Election Update: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों में देरी पर हाईकोर्ट बेहद सख्त रुख अपना रहा है. इस मामले पर गुरुवार को अहम सुनवाई होने जा रही है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Jul 2026 12:01 PM (IST)
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राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों में देरी पर हाईकोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है. इसको लेकर गुरुवार (16 जुलाई) को हाईकोर्ट में एक बार फिर अहम सुनवाई होगी. इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और जस्टिस संजीव पुरोहित की डिवीजन बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं. 

बुधवार (15 जुलाई) को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव में लगातार हो रही देरी पर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकारी व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने में सक्षम नहीं है तो अदालत किसी अन्य सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करने पर भी विचार कर सकती है. 

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आखिर क्यों हो रही इतनी देरी- हाईकोर्ट

कोर्ट ने पूछा कि आखिर चुनाव कराने में इतनी देरी क्यों हो रही है और अब तक पूरी प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई. अदालत ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर भी जवाब मांगा और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए. कोर्ट ने साफ कहा कि स्थानीय निकायों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लंबे समय तक ठप नहीं रखा जा सकता और चुनाव समय पर कराना संवैधानिक जिम्मेदारी है.

निकाय चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे चुका है कोर्ट

गौरतलब है कि हाईकोर्ट पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्थान सरकार को 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे चुका है. इसके बावजूद चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट से एक और आखिरी मोहलत देने की मांग की. अब गुरुवार (16 जुलाई) को होने वाली सुनवाई में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा. सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार चुनाव कराने की क्या समय-सीमा बताती है और हाईकोर्ट इस पूरे मामले में आगे क्या आदेश देता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 16 Jul 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Rajasthan High Court CEC Rajasthan Local Body Election RAJASTHAN NEWS
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