अंता उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
राजस्थान की अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने बंपर जीत हासिल की है. उन्होंने बीजेपी के मोरपाल सुमन को 15,612 मतों से मात दी है. अब इस जीत के बाद प्रमोद जैन भाया की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.
उन्होंने कहा, "मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं. मैं सभी कांग्रेस नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने एकजुट होकर जनता को विश्वास दिलाया."
#WATCH | Baran, Rajasthan: On winning the Anta Assembly by-election, Congress candidate Pramod Jain Bhaya says, "I want to express my gratitude to everyone... I express my heartfelt gratitude to all the Congress leaders who united and assured the public... Whenever the public has… pic.twitter.com/c2TA3GRH3n— ANI (@ANI) November 14, 2025
उन्होंने ये भी कहा, "जब भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैंने विकास कार्य, समाज सेवा कार्य और धार्मिक सेवा कार्य करने का हर संभव प्रयास किया है और इस कार्यकाल में भी ऐसा ही करने का प्रयास करूंगा."
