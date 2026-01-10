केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार (10 जनवरी) को जयपुर में पुलिस अकादमी में आयोजित एक कार्यक्रम में नव-चयनित कांस्टेबल्स को नियुक्त पत्र बांटे. इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश की भजनलाल शर्मा की सरकार के कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि 9000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति से कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी. बिना खर्च और सिफारिश के पारदर्शी तरीके से इन युवाओं की भर्ती कर उन्हें नौकरी दी गई है.

अमित शाह ने कहा, ''भ्रष्टाचार के बिना प्रतिभा का सम्मान कर नौकरी दी गई है. भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद राजस्थान पुलिस में यह पहली बड़ी भर्ती है. नए कानून लागू होने से चीजें आसान हो जाएंगी.'' उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार का वादा हमारी सरकार ने राजस्थान में पूरा किया है.

पेपर लीक का सिलसिला भजनलाल सरकार में खत्म-अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा, ''राजस्थान में कांग्रेस राज में हो रहे पेपर लीक का सिलसिला भजनलाल सरकार में खत्म हो चुका है. भजनलाल शर्मा सरकार ने पेपर लीक बंद किया. एक हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बावजूद यहां कानून व्यवस्था काफी बेहतर है. भजनलाल की सरकार बनने के बाद अपराध की घटनाओं में 14% की कमी आई है. हर तरह के अपराधों में कमी हुई है.

राजस्थान में बड़े पैमाने पर निवेश- अमित शाह

उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में आधे से ज्यादा मामलों में दोषियों को सजा हो रही है. कानून व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है. राजस्थान में बड़े पैमाने पर निवेश कराने का काम भी भजन लाल शर्मा की सरकार ने किया है.

जोधपुर में भी अमित शाह का हुआ कार्यक्रम

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन और एक्सपो-2026 में शामिल हुए और जनसभा को संबोधित किया. इसको लेकर माहेश्वरी समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत माहेश्वरी समाज की तारीफ और उसके गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए की.

उन्होंने कहा, ''माहेश्वरी समाज ने हमेशा देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है. चाहे वह देश और विदेश में फैले माहेश्वरी रत्न हों, बड़े पदों पर पहुंचे लोगों की उपलब्धियां हों या अपने मूल समाज से जुड़े रहकर देश सेवा करना हो, माहेश्वरी समाज ने हर जगह एक मिसाल कायम की है. मुगलों और अंग्रेजों के समय में माहेश्वरी समाज ने हर बार देश और स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया. चाहे उत्पादन हो, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या टेक्नोलॉजी, इस समाज ने हमेशा प्रगतिशीलता का परिचय दिया.''