जयपुर हिट एंड रन में बड़ा खुलासा, हादसे के वक्त 120KM की रफ्तार में थी कार, ये है असली वजह

जयपुर में 9 जनवरी की रात तेज रफ्तार ऑडी कार से हुए हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. बीच शहर की सर्विस लेन पर फूड स्टॉल्स और ढाबों को कुचलते हुए ऑडी कार ने एक व्यक्ति की जान ले ली, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा जयपुर में रात के समय हुआ, जब सड़क किनारे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. इस मामले में अजमेर जिले के रेनवाल निवासी पप्पू को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

हादसे की रफ्तार और रेस का खुलासा

जांच में सामने आया है कि ऑडी कार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी. पकड़े गए आरोपी पप्पू ने शराब के नशे में पुलिस को बताया कि ऑडी कार एक दूसरी कार के साथ रेस कर रही थी. रेस जीतने के लिए ही दोनों कारें इसी तेज स्पीड में चलाई जा रही थीं. पप्पू के अनुसार, ऑडी कार को चूरू जिले का रहने वाला दिनेश रणवा चला रहा था, जो पेशे से सोलर कारोबारी है. ऑडी कार के सर्कल से टकराकर लोगों को कुचलने के बाद रेस में शामिल दूसरी कार पीछे से चुपचाप वापस लौट गई.

कार सवार, शराब और पुलिस की जांच

आरोपी पप्पू के मुताबिक, ऑडी कार में ड्राइवर दिनेश के अलावा उसके दो दोस्त भी सवार थे, जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता. दोनों कारों में बैठे सभी लोग शराब के नशे में थे. चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि रेस लगा रही दूसरी कार में पुलिस का एक कांस्टेबल भी बैठा हुआ था. पुलिस ने ऑडी कार को कब्जे में लेकर उसकी तलाशी ली, जिसमें चार मोबाइल फोन बरामद हुए हैं. इन मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और डेटा की जांच की जा रही है, ताकि रेस और अन्य आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो सके.

घायलों की स्थिति और घटनास्थल का मंजर

हादसे के समय जिस जगह ऑडी कार ने कहर बरपाया, वहां फूड स्टॉल्स पर करीब 50 से 60 लोग मौजूद थे. टक्कर मारने और कई लोगों को कुचलने के बाद ऑडी कार खुद भी एक पेड़ से टकराकर पलट गई. कार में कुल चार लोग सवार थे, जिनमें से ड्राइवर समेत तीन मौके से फरार हो गए, जबकि पप्पू को पुलिस ने पकड़ लिया. गंभीर रूप से घायल 12 लोगों में से एक को आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. तीन घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, वहीं अन्य का इलाज जयपुर के अलग-अलग अस्पतालों में जारी है. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.