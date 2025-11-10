हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअलवर में खौफनाक वारदात: नशे में चूर बेटे ने कुल्हाड़ी से मां-बाप को मार डाला! पुलिस कर रही तलाश

अलवर में खौफनाक वारदात: नशे में चूर बेटे ने कुल्हाड़ी से मां-बाप को मार डाला! पुलिस कर रही तलाश

Alwar News: अलवर जिले के हादरहेड़ा गांव में शराब के नशे में बेटे ने कुल्हाड़ी से अपने माता-पिता की हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 10 Nov 2025 12:01 PM (IST)
अलवर जिले के बड़ौदामेव पुलिस थाना क्षेत्र में हादरहेड़ा गांव में शराब के नशे में एक कलयुगी बेटे ने अपने माता-पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. वारदात के बाद हत्यारा बेटा फरार हो गया इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. आरोपी रोजाना अपने मां बाप के साथ झगड़ा करता था.पुलिस ने बताया कि रविवार दोपहर उन्हें सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में खून से सने दम्पत्ति का शव कमरों में पड़े हुए है.

सूचना मिलते एसएचओ विजयपाल सिंह ने घटना की जानकरी उच्च अधिकारियों को देकर मय पुलिस जाप्ते के तुरंत मौके पर पहुचे. इस बीच लक्ष्मणगढ़ डीएसपी कैलाश जिंदल भी मौके पर पहुचे. ग्रामीणों व आसपास पड़ोसियों से मामलें की जानकारी जुटाई.

कमरे में खून से लथपथ मिले दोनों शव

एसएचओ विजयपाल सिंह ने बताया कि 65 वर्षीय हरियाराम जाटव और उनकी 62 वर्षीय पत्नी शांति जाटव के शव अलग-अलग कमरों में चारपाई पर खून से लथपथ हालत में मिले. उनके सिर में गंभीर चोट के निशान थे. इस सम्बंध में मृतक के बेटे मोहरपाल ने अपने भाई ओमप्रकाश पर कुल्हाड़ी से हमला कर माता-पिता की हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद आरोपी पुत्र अपनी मां के पैरों में पहने चांदी के कड़े निकालकर भाग गया.

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य, आरोपी की तलाश जारी

थाना प्रभारी ने बताया कि एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया और उसने साक्ष्य एकत्रित किए हैं. करीब 12:00 बजे आज रीना नाम की लड़की का फोन आया था, वह किसी काम से हरिया जाटव के घर गई थी, वहां जाकर देखा तो दोनों के शव अलग-अलग कमरे में लथपथ अवस्था में पड़े हुए थे. जब यह घटनाक्रम हुआ, घर पर अन्य कोई नहीं था. घटना के बाद आरोपी ओमप्रकाश फरार हो गया.

मोहरपाल की रिपोर्ट पर आरोपी भाई ओमप्रकाश को पकड़ने के लिए कई टीम बनाई गई हैं जो उसकी तलाश कर रही हैं. पुलिस ने दंपत्ति का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया. 

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 10 Nov 2025 12:01 PM (IST)
Alwar News RAJASTHAN NEWS
