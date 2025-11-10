अलवर जिले के बड़ौदामेव पुलिस थाना क्षेत्र में हादरहेड़ा गांव में शराब के नशे में एक कलयुगी बेटे ने अपने माता-पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. वारदात के बाद हत्यारा बेटा फरार हो गया इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. आरोपी रोजाना अपने मां बाप के साथ झगड़ा करता था.पुलिस ने बताया कि रविवार दोपहर उन्हें सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में खून से सने दम्पत्ति का शव कमरों में पड़े हुए है.

सूचना मिलते एसएचओ विजयपाल सिंह ने घटना की जानकरी उच्च अधिकारियों को देकर मय पुलिस जाप्ते के तुरंत मौके पर पहुचे. इस बीच लक्ष्मणगढ़ डीएसपी कैलाश जिंदल भी मौके पर पहुचे. ग्रामीणों व आसपास पड़ोसियों से मामलें की जानकारी जुटाई.

कमरे में खून से लथपथ मिले दोनों शव

एसएचओ विजयपाल सिंह ने बताया कि 65 वर्षीय हरियाराम जाटव और उनकी 62 वर्षीय पत्नी शांति जाटव के शव अलग-अलग कमरों में चारपाई पर खून से लथपथ हालत में मिले. उनके सिर में गंभीर चोट के निशान थे. इस सम्बंध में मृतक के बेटे मोहरपाल ने अपने भाई ओमप्रकाश पर कुल्हाड़ी से हमला कर माता-पिता की हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद आरोपी पुत्र अपनी मां के पैरों में पहने चांदी के कड़े निकालकर भाग गया.

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य, आरोपी की तलाश जारी

थाना प्रभारी ने बताया कि एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया और उसने साक्ष्य एकत्रित किए हैं. करीब 12:00 बजे आज रीना नाम की लड़की का फोन आया था, वह किसी काम से हरिया जाटव के घर गई थी, वहां जाकर देखा तो दोनों के शव अलग-अलग कमरे में लथपथ अवस्था में पड़े हुए थे. जब यह घटनाक्रम हुआ, घर पर अन्य कोई नहीं था. घटना के बाद आरोपी ओमप्रकाश फरार हो गया.

मोहरपाल की रिपोर्ट पर आरोपी भाई ओमप्रकाश को पकड़ने के लिए कई टीम बनाई गई हैं जो उसकी तलाश कर रही हैं. पुलिस ने दंपत्ति का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया.