उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में देर रात कपूरपुर पुलिस की गौकश बदमाश से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश ढ़ेर हुआ है. बदमाश पर 50 हजार रूपये का ईनाम घोषित था और वह संभल के थाना अममोली का हिस्ट्रीशीटर अपराधी था. पुलिस ने बदमाश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

हापुड़ पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि देर रात हापुड़ पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि कपूरपुर क्षेत्र में गौकश बदमाश गौकशी के उद्देश्य से पशुओं को एकत्रित कर परिवहन करने की फिराक में हैं. सूचना मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी करनी शुरू कर दी.

कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की

तभी कार सवार बदमाशों ने पुलिस से अपने को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई. जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया. घायल बदमाश की पहचान हसीन पुत्र इकरार निवासी ग्राम मैनौटा थाना असमोली, संभल के रूप में हुई. घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

हसीन के अपराध और ईनाम की जानकारी

हापुड़ एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मृतक बदमाश हसीन पर करीब दो दर्जन से अधिक मुकद्दमे दर्ज थे और वह असमोली थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी था. बदमाश हसीन हापुड़ के थाना कपूरपुर में 144/25 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित चल रहा था और उस पर 50 हजार रूपये का ईनाम भी घोषित था.