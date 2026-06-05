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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRविश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: ‘मेगा प्लांटेशन ड्राइव’ शुरू, CM रेखा गुप्ता ने किया ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का आह्वान

विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: ‘मेगा प्लांटेशन ड्राइव’ शुरू, CM रेखा गुप्ता ने किया ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का आह्वान

Delhi News: विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने ‘मेगा प्लांटेशन ड्राइव’ शुरू करने की घोषणा की है. ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत आम जनता से एक पौधा लगाने की अपील की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 05 Jun 2026 02:25 PM (IST)
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विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने राजधानी को स्वच्छ, हरित और सस्टेनेबल बनाने का संकल्प दोहराया है. उन्होंने ‘मेगा प्लांटेशन ड्राइव’ की शुरुआत करते हुए आम जनता से ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में शामिल होकर कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की है. 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं! दिल्ली को स्वच्छ, हरित और सस्टेनेबल शहर बनाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है. प्रकृति का संरक्षण हमारी समृद्ध संस्कृति और जीवनशैली का अभिन्न अंग है.”उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार इस विशेष अवसर पर ‘मेगा प्लांटेशन ड्राइव’ शुरू कर रही है. उन्होंने लोगों से मिशन ग्रीन दिल्ली से जुड़कर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया.

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हरियाली बढ़ाने के लिए सरकार की पहल

दिल्ली सरकार का यह अभियान शहर में हरियाली बढ़ाने, वायु प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अभियान के तहत सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों, रेजिडेंशियल सोसाइटियों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधरोपण किया जाएगा. सरकार ने आम नागरिकों, एनजीओ, स्कूल-कॉलेज छात्रों और स्वयंसेवी संगठनों को भी इस ड्राइव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है.

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान भावनात्मक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से खास है. इसमें हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आइए मिलकर हरित दिल्ली, खुशहाल दिल्ली के संकल्प को साकार करें. यह अभियान न सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित है, बल्कि पौधों को बचाने, उनको पानी देने और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी लेने का संदेश देता है. 

पर्यावरण संरक्षण में दिल्ली का लक्ष्य

दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में शहर की हरी-भरी छतरी को बढ़ाया जाए, ताकि गर्मी में तापमान कम हो सके और वायु गुणवत्ता में सुधार हो. इस ड्राइव के जरिए लाखों पौधे लगाने की तैयारी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे इस अभियान को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

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Published at : 05 Jun 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
World Environment Day DELHI NEWS CM Rekha Gupta
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