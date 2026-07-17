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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजालोर: शिक्षकों की कमी पर PM श्री स्कूल में तालाबंदी, 4 घंटे धरने के बाद लगे 5 टीचर, छात्रा का भाषण वायरल

जालोर: शिक्षकों की कमी पर PM श्री स्कूल में तालाबंदी, 4 घंटे धरने के बाद लगे 5 टीचर, छात्रा का भाषण वायरल

Jalore News In Hindi: राजस्थान के जालोर में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर मेंगलवा के पीएम श्री स्कूल में छात्रों और ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी. धरने के बाद 5 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है.

Written By : एचएल भाटी, जालोर |  Updated at : 17 Jul 2026 10:49 PM (IST)
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राजस्थान के जालोर जिले से शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती एक खबर सामने आई है. जिले के मेंगलवा स्थित पीएम श्री स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी से परेशान विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. मंगलवार को आक्रोशित भीड़ ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए.

करीब चार घंटे तक चले भारी हंगामे और प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से पांच शिक्षकों की अस्थायी व्यवस्था की और 10 दिनों के भीतर तीन अन्य शिक्षक लगाने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त किया.

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सोशल मीडिया पर छाया छात्रा का बेबाक भाषण

इस धरने-प्रदर्शन के बीच स्कूल की एक छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में छात्रा बेहद बेबाकी से शिक्षा विभाग और प्रशासन के सामने शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग कर रही है. छात्रा ने अपने भाषण में बताया कि शिक्षकों के न होने से किस तरह बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है.

स्कूल का हाल: 25 में से 18 पद पड़े थे खाली

मेंगलवा के इस पीएम श्री स्कूल की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई थी. स्कूल में कुल 25 स्वीकृत पद हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 7 कर्मचारी ही कार्यरत हैं. 18 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिनमें प्रधानाचार्य और उपप्रधानाचार्य के पद भी शामिल हैं. हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और संस्कृत जैसे प्रमुख विषयों के शिक्षकों का भारी टोटा है. स्कूल में कुल 340 विद्यार्थी (160 बालिकाएं और 180 बालक) अध्ययनरत हैं, जिन्हें पढ़ाने का जिम्मा मुट्ठी भर शिक्षकों पर था.

अधिकारियों ने तुरंत की 5 शिक्षकों की व्यवस्था

तालाबंदी की सूचना मिलते ही अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नेमाराम चौधरी और जीवाणा उपतहसीलदार माधूराम मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की और जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर कार्य व्यवस्था के तहत 5 शिक्षकों (नगाराम चौधरी, महेश कुमार, रश्मि कुमारी, सुनील कुमार और मेराराम चौधरी) को फिलहाल तीन-तीन दिन की ड्यूटी के आधार पर विद्यालय में लगाया गया है.

लाखावास में भी शिक्षकों की कमी पर प्रदर्शन

दूसरी ओर, जालोर के ही करड़ा क्षेत्र के लाखावास विद्यालय में भी शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सीबीईओ रानीवाड़ा के नाम ज्ञापन सौंपकर रिक्त पद भरने की मांग की. मौके पर पहुंचे सीबीईओ कार्यालय के प्रतिनिधि चेतन कुमार जांगू ने ग्रामीणों को सात दिनों के भीतर आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर मांगें पूरी नहीं हुईं, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

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About the author एचएल भाटी, जालोर

एचएल भाटी 2018 से एबीपी न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 8 सालों से वे एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जालोर जिले से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इसी के साथ राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले एचएल.भाटी, प्रादेशिक न्यूज़ चैनल के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
Jalore News RAJASTHAN NEWS
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