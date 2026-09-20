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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAIMIM के वारिस पठान पहुंचे अजमेर दरगाह, बोले- 'राजस्थान तो झांकी है UP अभी बाकी...'

AIMIM के वारिस पठान पहुंचे अजमेर दरगाह, बोले- 'राजस्थान तो झांकी है UP अभी बाकी...'

एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि पार्टी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 20 Sep 2026 07:27 PM (IST)
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राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के दो पार्षद जीते हैं. राजस्थान के किसी भी चुनाव में ओवैसी की पार्टी को मिली यह पहली कामयाबी है. इस कामयाबी से खुश पार्टी मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार (20 सितंबर) चुनाव जीते हुए दोनों पार्षदों के साथ पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान को अजमेर भेज कर वहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़वाई. वारिस पठान ने असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी की तरफ से दरगाह पर चादर चढ़ा कर शुक्रिया अदा किया.

इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वारिस पठान ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पहुंच पूरे देश में बढ़ती जा रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान तो सिर्फ झांकी है, उत्तर प्रदेश अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम को बड़ी कामयाबी मिलेगी.

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'UP चुनाव लड़ेगी पार्टी'

असदुद्दीन ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी. यूपी के कानपुर में आज ओवैसी की जनसभा भी है. वारिस पठान के आज दिए गए इस बयान से साफ है कि ओवैसी की पार्टी यूपी में अखिलेश यादव समेत विपक्षी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ाने जा रही है.

6 में से 2 सीटें जीती AIMIM

वारिस पठान ने कहा कि राजस्थान के नगर निकाय चुनावों में एमआईएम ने छह में से दो सीटें जीती हैं, जबकि सहयोगी दल सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने 68 सीटों पर कामयाबी पाई है. पार्टी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है. हमने राजस्थान में एंट्री कर ली है और इससे भी बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिलने जा रही है. वहां के नतीजे चौंकाने वाले होंगे.

गौरतलब है कि राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में प्रचार के लिए खुद असदुद्दीन ओवैसी जयपुर आए थे. यहां उन्होंने जयपुर शहर के जिस भट्टा बस्ती वार्ड में जनसभा की थी, वहां उनकी पार्टी की महिला उम्मीदवार फिरोजा बानो 1975 की बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी.

ये भी पढ़ें: 'कान खोलकर सुन लो...', मिड डे मील के चावल में मिले कंकर को भड़के CJP के आशुतोष रांका

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 20 Sep 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Waris Pathan Ajmer News RAJASTHAN NEWS
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