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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभ्रष्टाचार पर CM भजनलाल का एक्शन, 27 भ्रष्ट अफसरों पर चलेगा मुकदमा

भ्रष्टाचार पर CM भजनलाल का एक्शन, 27 भ्रष्ट अफसरों पर चलेगा मुकदमा

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार एक्शन लिया है. जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 27 अधिकारियों के खिलाफ कुल 21 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 24 Oct 2026 09:04 AM (IST)
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राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने एक बार फिर सख्त तेवर दिखाए हैं. जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री ने 27 अधिकारियों के खिलाफ कुल 21 मामलों में अभियोजन स्वीकृति देकर साफ संदेश दिया है कि सरकारी पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सरकार के इस फैसले में भूमि रूपांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन और खातेदारी भूमि से जुड़े गंभीर मामले भी शामिल हैं. सरकार ने एक्शन की मंजूरी देक साफ किया है कि सरकारी पद की आड़ में गैर-कानूनी तरीके से काम करने पर कार्रवाई होगी.

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SDO के खिलाफ एक्शन को मंजूरी

नियमों को ताक पर रखकर कृषि भूमि को गैर-कृषि (मकान, दुकान आदि) काम के लिए बदलने के लिए और भू-उपयोग परिवर्तन के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी  (SDO)  के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. 

साथ ही पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध खातेदारी भूमि का दावा डिक्री करवाने और अवैध परितोषण (गैर-कानूनी फायदा उठाना) लेने के आरोप से जुड़े मामले में एक अन्य SDO के खिलाफ भी अभियोजन स्वीकृति दी गई है. साफ है कि सरकारी पद की आड़ में नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल गया है.

DSP पर भी गिरी गाज

इसके अलावा भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त रहने, अवैध राशि प्राप्त करने और आय से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करने के मामले में तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक के खिलाफ भी अभियोजन स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा राजस्थान लेखा सेवा के एक अधिकारी और एक विकास अधिकारी पर भी कार्रवाई की गई है.

कई विभागों के अफसर रडार पर

सरकार ने जिनके खिलाफ मुकददमे के लिए मंजूरी दी है उसमें अभियोजन स्वीकृति के दायरे में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के 5, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3, टैक्स (वाणिज्यिक कर) विभाग के  के 2 मामले शामिल हैं. इसके अलावा चिकित्सा, पशु चिकित्सा, देवस्थान, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और को-ऑपरेटिव (सहकारिता) विभाग के एक-एक मामले में भी कार्रवाई को मंजूरी मिली है. मुख्यमंत्री के इस फैसले ने सरकारी तंत्र में साफ संदेश दे दिया है कि कुर्सी कितनी भी बड़ी हो, भ्रष्टाचार के आरोपों पर कानून का शिकंजा कस सकता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 24 Oct 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS
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