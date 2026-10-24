भ्रष्टाचार पर CM भजनलाल का एक्शन, 27 भ्रष्ट अफसरों पर चलेगा मुकदमा

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने एक बार फिर सख्त तेवर दिखाए हैं. जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री ने 27 अधिकारियों के खिलाफ कुल 21 मामलों में अभियोजन स्वीकृति देकर साफ संदेश दिया है कि सरकारी पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सरकार के इस फैसले में भूमि रूपांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन और खातेदारी भूमि से जुड़े गंभीर मामले भी शामिल हैं. सरकार ने एक्शन की मंजूरी देक साफ किया है कि सरकारी पद की आड़ में गैर-कानूनी तरीके से काम करने पर कार्रवाई होगी.

SDO के खिलाफ एक्शन को मंजूरी

नियमों को ताक पर रखकर कृषि भूमि को गैर-कृषि (मकान, दुकान आदि) काम के लिए बदलने के लिए और भू-उपयोग परिवर्तन के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी (SDO) के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

साथ ही पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध खातेदारी भूमि का दावा डिक्री करवाने और अवैध परितोषण (गैर-कानूनी फायदा उठाना) लेने के आरोप से जुड़े मामले में एक अन्य SDO के खिलाफ भी अभियोजन स्वीकृति दी गई है. साफ है कि सरकारी पद की आड़ में नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल गया है.

DSP पर भी गिरी गाज

इसके अलावा भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त रहने, अवैध राशि प्राप्त करने और आय से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करने के मामले में तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक के खिलाफ भी अभियोजन स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा राजस्थान लेखा सेवा के एक अधिकारी और एक विकास अधिकारी पर भी कार्रवाई की गई है.

कई विभागों के अफसर रडार पर

सरकार ने जिनके खिलाफ मुकददमे के लिए मंजूरी दी है उसमें अभियोजन स्वीकृति के दायरे में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के 5, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3, टैक्स (वाणिज्यिक कर) विभाग के के 2 मामले शामिल हैं. इसके अलावा चिकित्सा, पशु चिकित्सा, देवस्थान, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और को-ऑपरेटिव (सहकारिता) विभाग के एक-एक मामले में भी कार्रवाई को मंजूरी मिली है. मुख्यमंत्री के इस फैसले ने सरकारी तंत्र में साफ संदेश दे दिया है कि कुर्सी कितनी भी बड़ी हो, भ्रष्टाचार के आरोपों पर कानून का शिकंजा कस सकता है.

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