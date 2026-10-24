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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया

दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया

बैलेट से चुनाव की मांग और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के बीच दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फॉर्म 6 को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कितने लोगों के नाम जोड़े गए.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 24 Oct 2026 01:29 PM (IST)
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देश के कई हिस्सों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो चुका है. विपक्ष ने एसआईआर के मामले पर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दीं. इस बीच दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने शुक्रवार को बताया कि 31 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच राजधानी में 'फॉर्म 6' के केवल 2,50,000 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें सबसे ज्यादा फॉर्म पश्चिमी दिल्ली से मिले, जबकि नई दिल्ली से सबसे कम आवेदन आए. 

CEO कार्यालय ने बताया कि 22 अक्टूबर तक फॉर्म 6 के 250,754 आवेदन प्राप्त हुए. इस संख्या में नए मतदाता और SIR के तहत हटाए गए दोनों मतदाता शामिल हैं. इसके अलावा 31 अगस्त को ड्राफ्ट रोल जारी होने से पहले फॉर्म 6 के 212,400 आवेदन प्राप्त हुए थे. 

चुनाव आयोग ने क्या बताया
CEO कार्यालय के मुताबिक जिन 33 लाख लोगों को चिह्नित किया गया था, उनमें से लगभग 29 लाख 95 हजार मामलों का समाधान कर लिया गया है. ये लोग अंतिम मतदाता सूची का हिस्सा बने रहेंगे, जब तक कि कोई व्यक्ति 'फॉर्म 7' भरकर इन्हें सूची में शामिल करने पर आपत्ति न जताए या इन्हें हटाने की मांग न करे. ऐसी स्थिति में फिर से मामलों की जांच की जाएगी.

इस अवधि में वो समय भी शामिल है, जब चुनाव आयोग ने मतदाताओं को वापस मतदाता सूची में शामिल करने को लेकर पूरे देश में विशेष शिविर लगाने की घोषणा की थी. CEO कार्यालय ने बताया कि पहला विशेष शिविर 20 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किया गया था और तब से अब तक अधिकारियों ने ऐसे लगभग 89,000 शिविर आयोजित किए हैं.

CEO कार्यालय के अनुसार, 20 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच फॉर्म 6 के कुल 158,470 आवेदन प्राप्त हुए हैं. 4 दिसंबर को अंतिम फाइनल रोल प्रकाशित होने से पहले सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 30 नवंबर तक कर दिया जाएगा.

फॉर्म 6 भरने की अपील
चुनाव आयोग ने उन लोगों से भी फॉर्म 6 भरने की अपील की है, जिनके नाम SIR प्रक्रिया के दौरान सूची से हटा दिए गए थे, ताकि वे फिर से मतदाता सूची में शामिल हो सकें. इस अवधि के दौरान दिल्ली के पश्चिमी जिले (जिसमें तिलक नगर, जनकपुरी, राजौरी गार्डन और विकासपुरी शामिल हैं) वहां से सबसे अधिक 30,361 आवेदन प्राप्त हुए. इसके बाद उत्तर-पश्चिम दिल्ली (किराड़ी, रोहिणी और मंगोलपुरी) से 25,925 आवेदन और पूर्वी दिल्ली (त्रिलोकपुरी, लक्ष्मी नगर और गांधी नगर) से 24,200 आवेदन आए.

अह बात यह भी है कि केरल के बाद पंजाब सरकार ने भी एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है.

योगेंद्र यादव का प्रदर्शन
योगेंद्र यादव ने शनिवार को हैदराबाद के टैंक बंड पर एक मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान किया. एक्स पर एक पोस्ट में यादव ने कहा, "हैदराबाद इस शनिवार शाम 4 बजे टैंक बंड पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ मानव श्रृंखला में शामिल हो. यह 'वोट चोरी' के खिलाफ खड़े होने और चुनावी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए है."

उन्होंने आगे कहा, "आइए, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए अपनी आवाज उठाएं." दिल्ली की मतदाता सूची से 47.6 लाख नाम हटा दिए गए हैं, लेकिन फॉर्म-6 के तहत केवल 2.5 लाख (250,000) आवेदन ही दाखिल किए गए हैं.

दिल्ली से जयपुर तक प्रदर्शन
दिल्ली जयपुर समेत कई शहरों में शुक्रवार को विपक्षी पार्टियों की ओर से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया. प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव से लेकर नेहा बोरा और एक्टर प्रकाश राज ने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी. जयपुर में CPI-M, एसएफआई और AICTU की तरफ से राजभवन घेराव की बात कही गई. दिल्ली में वृंदा करात के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया. दिल्ली में शुक्रवार को हुए प्रदर्शन में 15 से ज्यादा संगठन शामिल हुए.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 24 Oct 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Yogendra Yadav ECI DELHI SIR
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