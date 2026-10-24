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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11

ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में खेल रहे हैं. हालांकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने कंफर्म किया कि ओपनिंग संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ही करेंगे. देखें प्लेइंग 11.

Written By : शिवम |  Updated at : 24 Oct 2026 12:47 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने कंफर्म किया कि ओपनिंग अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ही करेंगे. वैभव नंबर 3 पर खेलेंगे. भारतीय प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए हैं. 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत 1-0 से आगे हैं. पहले मैच में टीम इंडिया ने 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी.

वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मौका ईशान किशन के चोटिल होने के कारण मिला है. ईशान पहले मैच के दौरान चोटिल हो गए थे, जिस वजह से वह नंबर-3 की जगह पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे. वह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे. हालांकि संजू सैमसन की शानदार अर्धशतकीय पारी ने 226 के लक्ष्य को आसान बना दिया था, जिसमें टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी.

भारत की प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Oct 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM IND VS NZ Vaibhav Sooryavanshi
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