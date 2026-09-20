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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'कान खोलकर सुन लो...', मिड डे मील के चावल में मिले कंकर को भड़के CJP के आशुतोष रांका

'कान खोलकर सुन लो...', मिड डे मील के चावल में मिले कंकर को भड़के CJP के आशुतोष रांका

कॉकरेच जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे 'आदिवासी स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर आवाज उठा रही है.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 20 Sep 2026 06:22 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने रविवार (20 सितंबर) को ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत उदयपुर में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्हें एक स्कूल में मीड मील के लिए रखे चावलों में कंकड़ दिखाई दिए. इसके बाद रांका ने स्कूलों में अव्यवस्था के खिलाफ प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार को जमकर घेरा.

अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए आशुतोष रांका ने लिखा, "क्या मदन दिलवार या भजनलाल शर्मा अपने बच्चों को इस लट्टों से भरे किचन का खाना खिलायेंगे? क्या राजस्थान या देश का कोई भी राजनेता अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजेगा?"

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ये भी पढ़ें: उदयपुर के स्कूलों में पहुंचे आशुतोष रांका, बुनियादी सुविधाओं की कमी पर उठाए सवाल

उन्होंने आगे लिखा, "तो जो इस देश के मूल निवासी है, वो क्यो अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजने में मजबूर है? इस देश का हर राजनेता कान खोल कर सुनले - हमारे आदिवासी बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं दिए, तो तुम्हारी एक एक की दुकान कॉकरोच जनता पार्टी बंद करवाएगी."

CJP चला रही 'आदिवासी स्कूल ठीक करो' अभियान

बता दें कि कॉकरेच जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर आवाज उठा रही है. अभियान के दौरान स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने लाने और संबंधित विभाग का ध्यान समस्याओं की ओर आकर्षित करने की बात कही जा रही है.

आशुतोष रांका ने बताया कि आने वाले दिनों में कई स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा. टीम विद्यार्थियों और ग्रामीणों से भी बातचीत कर स्कूलों से जुड़ी समस्याओं की जानकारी लेगी. स्कूलों की समस्याओं को लेकर प्रशासन से की जाएगी मांग.

'प्रशासन के सामने उठाएंगे मुद्दे'

दौरे के दौरान सामने आने वाली समस्याओं और स्कूलों में सुविधाओं की स्थिति के आधार पर संबंधित विभाग और प्रशासन के समक्ष मुद्दे उठाए जाने की बात कही गई है. अभियान के जरिए यह मांग रखी जाएगी कि आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
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