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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब चुनाव से पहले इस बड़े नेता की अकाली दल में होगी वापसी, बदलेगी राजनीति?

पंजाब चुनाव से पहले इस बड़े नेता की अकाली दल में होगी वापसी, बदलेगी राजनीति?

पंजाब चुनाव से पहले पूर्व SGPC अध्यक्ष बीबी जागीर कौर शिरोमणि अकाली दल में वापसी करेंगी. सुखबीर बादल आज कपूरथला के बेगोवाल में उन्हें पार्टी में शामिल करवाएंगे.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 15 Nov 2026 12:01 PM (IST)
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पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 (Punjab Assembly Election 2027) से पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर की वापसी होगी. सुखबीर बादल आज कपूरथला के बेगोवाल पहुंचकर शामिल करवाएंगी. पहले यह कार्यक्रम 13 नवंबर को होना तय हुआ था, लेकिन सुखबीर सिंह बादल की व्यस्तता के कारण कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया. सुखबीर बादल दोपहर करीब 1:30 बजे बेगोवाल स्थित डेरा संत बाबा प्रेम सिंह मुराले वाले पहुंचेंगे. 

बीबी जागीर कौर पंजाब की राजनीति में एक बड़ा और प्रभावशाली चेहरा मानी जाती हैं. वह SGPC की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला रही हैं. बीते करीब दो वर्षों से वह शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) से जुड़ी हुई थीं.

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सुखबीर बादल के नेतृत्व से थी नाराजगी

सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व को लेकर अकाली दल के भीतर उठे मतभेदों के बाद उन्होंने बागी नेताओं का साथ दिया था लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल में लौटने का फैसला किया है.

शिअद-बीजेपी के बीच बातचीत जारी

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए शिअद और बीजेपी के एक साथ आने की अटकलों के बीच सूत्रों का दावा के कि सीट बंटवारे की बाते चल रही हैं. शिअद और बीजेपी दोनों के सूत्रों ने बताया कि सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिये जाने के बाद इसी महीने गठबंधन की औपचारिक घोषणा की जा सकती है. एक अन्य घटनाक्रम में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और बीजेपी के पंजाब चुनाव प्रभारी सीआर पाटिल 17 नवंबर को पंजाब का दौरा कर सकते हैं. 

उन्होंने बताया कि पाटिल चंडीगढ़ में प्रदेश बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे. शिअद और बीजेपी के साथ आने की चर्चाएं तेज होने के बीच पाटिल के संभावित दौरे को अहम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: पंजाब में SAD-BJP मिलकर लड़ेंगी चुनाव? गठबंधन पर आया बड़ा अपडेट

 

Published at : 15 Nov 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Shiromani Akali Dal SAD PUNJAB NEWS Punjab Assembly Election 2027 Elections 2027 PUNJAB ELECTION 2027
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