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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबफगवाड़ा चीनी मिल ने खाए किसानों के 27.74 करोड़, पंजाब सरकार ने कर दी सील

फगवाड़ा चीनी मिल ने खाए किसानों के 27.74 करोड़, पंजाब सरकार ने कर दी सील

पंजाब सरकार ने फगवाड़ा स्थित 'गोल्डन संधार शुगर मिल' को सील कर दिया है. इसकी जानकारी राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारुचक ने रविवार को दी है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 16 Nov 2026 08:50 AM (IST)
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पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों के हितों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने रविवार को फगवाड़ा स्थित 'गोल्डन संधार शुगर मिल' को सील कर दिया है. इस मिल पर साल 2021-22 के पेराई सीजन के दौरान किसानों का 27.74 करोड़ रुपये का बकाया न चुकाने का आरोप है.  

राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारुचक ने रविवार इस कार्रवाई की पुष्टी की और कहा कि अगर किसानों को उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिलेगी तो सरकार चुपचाप तमाशा नहीं देखेगी. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी मिल को किसानों का शोषण करने या कानून का उल्लंघन करके काम करने अनुमति नहीं मिलेगी और सख्त एक्शन तक लिया जायेगा.

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'गोल्डन संधार शुगर मिल' सील

मंत्री लाल चंद कटारुचक ने रविवार को जानकारी दी कि फगवाड़ा स्थित 'गोल्डन संधार शुगर मिल' को सील कर दिया गया है. मंत्री ने एक बयान में कहा, "फगवाड़ा प्रशासन ने वर्तमान में राणा ग्रुप द्वारा संचालित फगवाड़ा की गोल्डन संधार शुगर मिल को सील कर दिया है. इसपर पेराई सत्र 2021-22 के लिए किसानों के 27.74 करोड़ रुपये के बकाया गन्ना भुगतान को चुकाने में विफल रहने के कारण ये एक्शन लिया गया है."

दी सख्त चेतावनी

उन्होंने आगे कहा कि किसान लंबे समय से अपनी मेहनत की कमाई के मिलने का इंतजार कर रहे हैं, उनमें इसको लेकर काफी नाराजगी है. कटारुचक ने कहा, "किसान गन्ने की खेती के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं और अपनी फसल मिलों को बेचते हैं. मिल प्रबंधन की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो खरीदी गई फसल का समय पर भुगतान करे. अगर कोई मिल किसानों की फसल खरीदती है और उन्हें भुगतान नहीं करती, तो सरकार चुपचाप नहीं बैठने वाली. मिल को इसलिए सील किया गया है क्योंकि वो किसानों का बकाया नहीं चुका पाई है. मैं मिल प्रबंधन से अपील करता हूं कि वो करोड़ों रुपये का बकाया भुगतान जल्द से जल्द करे." 

बिना वैध लाइसेंस के चल रही थी

इस दौरान कटारुचक ने बताया कि मिल को लेकर कई शिकायतें मिल रही थीं कि ये मिल बिना वैध लाइसेंस के चल रही थी और ये कानून का उल्लंघन है. उन्होंने कहा, "पंजाब में किसी भी मिल को जरूरी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किए बिना काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. "

सरकार ने किसानों के प्रति अपना समर्थन दोहराया

मंत्री ने कहा कि मान सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और उनके हितों की रक्षा के लिए कई अहम फैसले भी लिए हैं. उन्होंने कहा, "चाहे पराली प्रबंधन हो, धान और गेहूं की खरीद हो, या नहर के पानी की आपूर्ति का मुद्दा ही क्यों न हो, सरकार ने किसानों के समर्थन में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं. " 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 16 Nov 2026 08:50 AM (IST)
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