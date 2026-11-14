बीजेपी-SAD गठबंधन में कहां फंसा पेंच? पुनर सुरजीत गुट ने बढ़ाई टेंशन

पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (बादल) गठबंधन की चर्चा जारी है. गठबंधन होगा या नहीं इसपर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अकाली दल (पुनर सुरजीत) के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह की एक चाल गठबंधन की राह को और मुश्किल बनाती नजर आ रही है.

सिंह ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी-SAD गठबंधन के पक्ष में नहीं है और यदि बीजेपी और सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाली SAD का गठबंधन होता है तो उनका दल इसका हिस्सा नहीं बनेगा. इस बयान से बीजेपी के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है क्योंकि वो SAD के साथ गठबंधन तो चाहता है, लेकिन अकाली दल (पुनर सुरजीत) को भी साथ रखना चाहता है.

ज्ञानी हरप्रीत सिंह के बयान के क्या है मायने?

अकाली दल (पुनर सुरजीत) का गठन अगस्त 2025 में हुआ है. ये दल मूल शिरोमणि अकाली दल (SAD) से ही अलग होकर बना है और इसके अधिकांश बड़े नेता SAD का हिस्सा रह चुके हैं. अकाली दल (पुनर सुरजीत) के साथ कई पुराने टकसाली (पारंपरिक) अकाली नेता भी हैं. अगर बीजेपी इस दल को अपने साथ लाने में सफल नहीं हो पाई तो ये दल बीजेपी-SAD के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है. इससे सिख और पंथक वोट बंटने की संभावना है. इससे अकाली दल और बीजेपी के उम्मीदवारों को हार की संभावना भी बढ़ जायेगी.

अकाली दल (पुनर सुरजीत) ने तो किसान संगठनों और अन्य पंथक समूहों के साथ मिलकर 'संयुक्त पंजाब मोर्चा' का गठन भी कर लिया है. खबरें हैं कि 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर सकता है. इससे पंजाब में एक तरह से तीसरा मौर्चा तैयार हो सकता है.

गठबंधन की बात कहां अटकी?

इन सबके बीच खबरें हैं कि SAD के अध्यक्ष सुखबीर सिंह आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं. वो शुक्रवार को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे. इस मुलाकात को गठबंधन की चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, बीजेपी और SAD के बीच गठबंधन को लेकर एकमत न होने के पीछे सीटों का बंटवारा भी है. बीजेपी कम से कम 45 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन पंजाब चुनावी मामले को देख रहे बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के प्रदेश की सभी 117 विधानसभा सीटों की एक-एक कर समीक्षा कर रहे हैं.

बीजेपी का प्लान B क्या है?

पाटिल सीटों के आकलन के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सीट पर बीजेपी खुद मजबूत है और किसपर अकाली दल का प्रभाव है. ऐसे में यदि गठबंधन की स्थिति फाइनल होती है तो बीजेपी के लिए 40-50 सीटों पर अपना दावा ठोकना आसान हो जाएगा. वहीं, गठबंधन न होने की स्थिति में भी बीजेपी के लिए सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए रणनीति तैयार करना आसान हो जायेगा. एक तरह से कहें तो बीजेपी के लिए प्लान-B भी तैयार है.