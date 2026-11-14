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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबबीजेपी-SAD गठबंधन में कहां फंसा पेंच? पुनर सुरजीत गुट ने बढ़ाई टेंशन

बीजेपी-SAD गठबंधन में कहां फंसा पेंच? पुनर सुरजीत गुट ने बढ़ाई टेंशन

पंजाब में अकाली दल औक बीजेपी के बीच गठबंधन पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अकाली दल (पुनर सुरजीत) ने दोनों को चेताया है कि अगर दोनों साथ आते हैं तो वो तीसरा मोर्चा खोलेंगे.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 14 Nov 2026 10:01 AM (IST)
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पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (बादल) गठबंधन की चर्चा जारी है. गठबंधन होगा या नहीं इसपर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अकाली दल (पुनर सुरजीत) के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह की एक चाल गठबंधन की राह को और मुश्किल बनाती नजर आ रही है.

सिंह ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी-SAD गठबंधन के पक्ष में नहीं है और यदि बीजेपी और सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाली SAD का गठबंधन होता है तो उनका दल इसका हिस्सा नहीं बनेगा. इस बयान से बीजेपी के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है क्योंकि वो SAD के साथ गठबंधन तो चाहता है, लेकिन अकाली दल (पुनर सुरजीत) को भी साथ रखना चाहता है. 

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ज्ञानी हरप्रीत सिंह के बयान के क्या है मायने?

अकाली दल (पुनर सुरजीत) का गठन अगस्त 2025 में हुआ है. ये दल मूल शिरोमणि अकाली दल (SAD) से ही अलग होकर बना है और इसके अधिकांश बड़े नेता SAD का हिस्सा रह चुके हैं. अकाली दल (पुनर सुरजीत) के साथ कई पुराने टकसाली (पारंपरिक) अकाली नेता भी हैं. अगर बीजेपी इस दल को अपने साथ लाने में सफल नहीं हो पाई तो ये दल बीजेपी-SAD के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है. इससे सिख और पंथक वोट बंटने की संभावना है. इससे अकाली दल और बीजेपी के उम्मीदवारों को हार की संभावना भी बढ़ जायेगी.

अकाली दल (पुनर सुरजीत) ने तो किसान संगठनों और अन्य पंथक समूहों के साथ मिलकर 'संयुक्त पंजाब मोर्चा' का गठन भी कर लिया है. खबरें हैं कि 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर सकता है. इससे पंजाब में एक तरह से तीसरा मौर्चा तैयार हो सकता है. 

गठबंधन की बात कहां अटकी?

इन सबके बीच खबरें हैं कि SAD के अध्यक्ष सुखबीर सिंह आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं. वो शुक्रवार को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे. इस मुलाकात को गठबंधन की चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, बीजेपी और SAD के बीच गठबंधन को लेकर एकमत न होने के पीछे सीटों का बंटवारा भी है. बीजेपी कम से कम 45 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन पंजाब चुनावी मामले को देख रहे बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के प्रदेश की सभी 117 विधानसभा सीटों की एक-एक कर समीक्षा कर रहे हैं.

बीजेपी का प्लान B क्या है?

पाटिल सीटों के आकलन के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सीट पर बीजेपी खुद मजबूत है और किसपर अकाली दल का प्रभाव है. ऐसे में यदि गठबंधन की स्थिति फाइनल होती है तो बीजेपी के लिए 40-50 सीटों पर अपना दावा ठोकना आसान हो जाएगा. वहीं, गठबंधन न होने की स्थिति में भी बीजेपी के लिए सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए रणनीति तैयार करना आसान हो जायेगा. एक तरह से कहें तो बीजेपी के लिए प्लान-B भी तैयार है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 14 Nov 2026 10:01 AM (IST)
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