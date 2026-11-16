ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबगुरदासपुर में पुलिस हेड कांस्टेबल की गोली लगने से मौत? संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव

गुरदासपुर में पुलिस हेड कांस्टेबल की गोली लगने से मौत? संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव

गुरदासपुर में पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. परिवार ने गोली मारकर हत्या किए जाने की आशंका जताई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 16 Nov 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस के एक हेड कांस्टेबल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई है. उनका शव गांव माण कौर बाईपास के नजदीक मिला. परिवार ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें गोली मारी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

जानकारी के मुताबिक, गुरदासपुर के गांव माण कौर बाईपास के नजदीक स्थानीय लोगों को पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार का शव मिला. शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई. घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
फगवाड़ा चीनी मिल ने खाए किसानों के 27.74 करोड़, पंजाब सरकार ने कर दी सील
फगवाड़ा चीनी मिल ने खाए किसानों के 27.74 करोड़, पंजाब सरकार ने कर दी सील
पंजाब
फाजिल्का: पिकअप और SUV में भीषण टक्कर, 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 9 घायल
फाजिल्का: पिकअप और SUV में भीषण टक्कर, 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 9 घायल
पंजाब
पंजाब चुनाव से पहले इस बड़े नेता की अकाली दल में होगी वापसी, बदलेगी राजनीति?
पंजाब चुनाव से पहले इस बड़े नेता की अकाली दल में होगी वापसी, बदलेगी राजनीति?
पंजाब
पंजाब के तरनतारन में तीर्थयात्रियों की बसों में टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
पंजाब के तरनतारन में तीर्थयात्रियों की बसों में टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत

फगवाड़ा चीनी मिल ने खाए किसानों के 27.74 करोड़, पंजाब सरकार ने कर दी सील

मृतक की पहचान होने के बाद परिवार को इसकी जानकारी दी गई. परिवार के लोग भी घटना को लेकर सदमे में हैं. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विनोद कुमार की मौत किन परिस्थितियों में हुई.

परिवार ने जताई गोली मारने की आशंका

परिवार के मुताबिक, विनोद कुमार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी है. परिवार की इस आशंका के बाद मामला और गंभीर हो गया है. हालांकि, गोली लगने की बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस बारे में स्थिति साफ हो सकेगी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाने के साथ ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

फाजिल्का: पिकअप और SUV में भीषण टक्कर, 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 9 घायल

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हेड कांस्टेबल की मौत कैसे हुई और इसके पीछे कोई आपराधिक वजह तो नहीं है. पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना की असली वजह सामने आ सकेगी.

और पढ़ें
Published at : 16 Nov 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Gurdaspur News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
फगवाड़ा चीनी मिल ने खाए किसानों के 27.74 करोड़, पंजाब सरकार ने कर दी सील
फगवाड़ा चीनी मिल ने खाए किसानों के 27.74 करोड़, पंजाब सरकार ने कर दी सील
पंजाब
फाजिल्का: पिकअप और SUV में भीषण टक्कर, 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 9 घायल
फाजिल्का: पिकअप और SUV में भीषण टक्कर, 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 9 घायल
पंजाब
पंजाब चुनाव से पहले इस बड़े नेता की अकाली दल में होगी वापसी, बदलेगी राजनीति?
पंजाब चुनाव से पहले इस बड़े नेता की अकाली दल में होगी वापसी, बदलेगी राजनीति?
पंजाब
पंजाब के तरनतारन में तीर्थयात्रियों की बसों में टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
पंजाब के तरनतारन में तीर्थयात्रियों की बसों में टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
बिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
इंडिया
राहुल गांधी पर बरसे गौरव भाटिया, बोले- भारत में अराजकता फैलाना मकसद
राहुल गांधी पर बरसे गौरव भाटिया, बोले- भारत में अराजकता फैलाना मकसद
आईपीएल 2026
10 करोड़ से ज्यादा वाले पांच खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, कल आएगी IPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट
10 करोड़ से ज्यादा वाले पांच खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, कल आएगी IPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट
साउथ सिनेमा
सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन
सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
इंडिया
'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?
'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?
Home Tips
Ginger Storage Tips: जल्दी सूख जाता है अदरक? 1 महीने तक फ्रेश रखने का जादुई तरीका
जल्दी सूख जाता है अदरक? 1 महीने तक फ्रेश रखने का जादुई तरीका
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget