गुरदासपुर में पुलिस हेड कांस्टेबल की गोली लगने से मौत? संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव

पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस के एक हेड कांस्टेबल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई है. उनका शव गांव माण कौर बाईपास के नजदीक मिला. परिवार ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें गोली मारी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

जानकारी के मुताबिक, गुरदासपुर के गांव माण कौर बाईपास के नजदीक स्थानीय लोगों को पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार का शव मिला. शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई. घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

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मृतक की पहचान होने के बाद परिवार को इसकी जानकारी दी गई. परिवार के लोग भी घटना को लेकर सदमे में हैं. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विनोद कुमार की मौत किन परिस्थितियों में हुई.

परिवार ने जताई गोली मारने की आशंका

परिवार के मुताबिक, विनोद कुमार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी है. परिवार की इस आशंका के बाद मामला और गंभीर हो गया है. हालांकि, गोली लगने की बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस बारे में स्थिति साफ हो सकेगी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाने के साथ ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

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फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हेड कांस्टेबल की मौत कैसे हुई और इसके पीछे कोई आपराधिक वजह तो नहीं है. पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना की असली वजह सामने आ सकेगी.