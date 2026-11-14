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पंजाब में टिकट कटने के बाद क्या नाराज हैं गुरमीत खुड्डियां? बोले- पार्टी को...

लंबी विधानसभा से विधायक और कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां का टिकट कटने के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गयीं हैं. इस बीच उन्होंने पार्टी न छोड़ने की बात कही है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 14 Nov 2026 07:56 AM (IST)
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पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी. लेकिन इस बीच जिन लोगों के टिकट काटे गए उनमें गतिरोध देखने को मिल रहा है. कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने टिकट कटने के बाद पार्टी न छोड़ने की बात कही है. आप ने लंबी विधानसभा से उनके भतीजे रणधीर सिंह खुड्डियां को उम्मीदवार बनाया है. 

गुरमीत सिंह खुड्डियां  ने कहा, "वह आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं और न ही कहीं जा रहे हैं. पार्टी ने उन्हें काफी सम्मान दिया है. विधायक बनने के बाद कैबिनेट मंत्री बनाया. उन्हें किसी पद या सत्ता का लालच नहीं और पार्टी ने अब तक जो दिया है, उससे वह संतुष्ट हैं."

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पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को हराया था 

गुरमीत सिंह खुड्डियां  ने पांच बार के सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल को हराया था और आप सरकार में इनाम के रूप में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया. लेकिन अब जिस तरह उनकी जगह लंबी विधानसभा से उनके भतीजे को टिकट दिया गया है, उनके समर्थकों में निराशा भर गयी है . उनके दूसरी पार्टी में जाने की अटकलें लगने लगीं थीं.

गुरमीत सिंह ने खुद अब खारिज कर दिया और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अपने संबंधों पर कहा कि उनके व्यक्तिगत संबंध हैं, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए.

भतीजे को चुनाव लड़वाने का दावा 

गुरमीत सिंह ने अब पार्टी फैसले को स्वीकार करने की बात के साथ ही भतीजे रणधीर सिंह धीरा को जितवाने का दावा किया है. उन्होंने कहा लंबी में जोरदार तरीके से प्रचार किया जाएगा. एक बार यहां से आप जीतेगी.

उधर टिकट कटने की जानकारी के सवाल पर गुरमीत सिंह खुड्डियां  ने कहा कि उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी कि पार्टी उनका टिकट काट देगी.टिकट देना या नहीं देना पार्टी हाईकमान का अधिकारी है. इसके साथ ही उन्हें मौड़ से उम्मीदवार बनाने की चर्चा पर कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं दी गयी है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 14 Nov 2026 07:56 AM (IST)
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PUNJAB NEWS PUNJAB ELECTION 2027
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