पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर निशान जोरियान का साथी गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद

पंजाब की बटाला पुलिस ने गुरुवार (27 नवंबर) को बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कुख्यात गैंगस्टर निशान जोरियान के खास साथी कवलजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा की.

पुलिस के मुताबिक, कवलजीत सिंह ने साथी के साथ मिलकर गैंगस्टर निशान जोरियान के नाम का डर दिखाते हुए बटाला शहर के एक व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी. जब व्यापारी ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उसकी दुकान पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं. यह घटना कुछ दिन पहले हुई थी, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई थी.

पूछताछ में गुनाह कर लिया कबूल

पुलिस के मुताबिक, शिकायत मिलते ही बटाला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. विशेष टीम बनाकर छापेमारी की गई और कवलजीत सिंह को दबोच लिया गया. पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. पुलिस ने उसके ठिकानों से एक पिस्तौल और कुछ कारतूस जब्त किए हैं.

की जा रही है गहन जांच

पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है. अब आरोपी के सभी लिंक खंगाले जा रहे हैं. रंगदारी मांगने की इस साजिश के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है और पैसे कहां जाने थे? इसकी गहन जांच की जा रही है. जल्द ही इस गिरोह के बाकी सदस्यों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा.



जीरो टॉलरेंस की नीति पर कर रही है काम

पंजाब पुलिस ने साफ कहा कि वह पूरे राज्य में गैंगस्टर और संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. आम नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस दिन-रात मुस्तैद है. लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति रंगदारी या धमकी का शिकार हो रहा हो तो बिना डरे तुरंत पुलिस से संपर्क करे. पुलिस गोपनीयता का पूरा ध्यान रखेगी और तुरंत कार्रवाई करेगी.