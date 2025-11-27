फगवाड़ा में AAP नेता के घर गोलीबारी, गैंगस्टरों ने की 25 राउंड फायरिंग, 5 करोड़ की मांगी फिरौती

पंजाब के फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब सरकार के नशा मुक्त अभियान के कोऑर्डिनेटर दलजीत राजू दरवेश के घर पर बीती रात एक सनसनीखेज हमला हुआ. दो बाइक सवार गैंगस्टरों ने उन पर करीब 25 राउंड फायरिंग की और मौके पर 5 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी वाला पत्र फेंककर फरार हो गए. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.

घटना देर रात की बताई जा रही है, जब घर के बाहर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे घर की दीवारों, दरवाजों में कई जगह गोलियों के छेद बन गए. खिड़कियों के शीशे पूरी तरह टूटकर बिखर गए. फायरिंग के बाद दोनों हमलावर एक धमकी भरा पत्र फेंककर मौके से फरार हो गए. पत्र में दलजीत राजू से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है, नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है.

पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना के एसएचओ कृपाल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्रों की CCTV फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया. कुछ फुटेज में हमलावरों की बाइक की हल्की झलक दिखाई देने की बात कही जा रही है, हालांकि पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी फगवाड़ा ने तुरंत कई पुलिस टीमें गठित की हैं और पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी है और गैंगस्टरों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है.

दलजीत राजू की राजनीतिक पृष्ठभूमि

दलजीत राजू दरवेश फगवाड़ा की स्थानीय राजनीति में एक प्रभावशाली नाम हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी और जिला कपूरथला के प्रधान भी रह चुके हैं. बाद में वह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और पूर्व मंत्री जोगिंदर सिंह मान के करीबी माने जाते हैं. वर्तमान में वह पंजाब सरकार के नशे के खिलाफ युद्ध अभियान के कोऑर्डिनेटर की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

परिवार में दहशत का माहौल

घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. पुलिस ने दलजीत राजू के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है और आसपास के इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है. प्राथमिक जांच में यह मामला किसी गैंगस्टर गिरोह द्वारा धमकी और वसूली से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

ये भी पढ़िए- यूपी में जहरीली हवा की वजह से सांस लेना मुश्किल, नोएडा-गाजियाबाद में 400 पार पहुंचा AQI