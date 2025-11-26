पंजाब में बड़ी साजिश नाकाम, गोल्डी बराड़ गैंग के 4 शार्पशूटर गिरफ्तार, 2 बदमाशों को लगी गोली

पंजाब पुलिस बुधवार (26 नवंबर) को एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने में कामयाब रही. एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएफ और एसएएस नगर पुलिस ने दोपहर के समय डेराबस्सी-अंबाला हाईवे पर स्टील स्ट्रिप्स टावर्स के पास जोरदार मुठभेड़ के बाद गोल्डी बराड़ गैंग के चार खतरनाक गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया. चारों विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के लिए काम करते थे. पंजाब पुलिस ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर जानकारी दी.

पंजाब पुलिस के मुताबिक, पहले से खबर मिल गई थी कि गोल्डी बराड़ ने अपने इन शूटरों को चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला और पटियाला इलाके में बड़े-बड़े लोगों पर हमला करने का हुक्म दिया है. इस सूचना के बाद पुलिस ने हाईवे के पास एक मकान को चारों तरफ से घेर लिया, जहां ये लोग छिपे हुए थे. जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, गैंगस्टरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली

पुलिस ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया. इस गोलीबारी में गैंग के दो सदस्यों को गोली लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है. बाकी दो बदमाशों को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया. पुलिस की तलाशी में उस मकान से सात .32 बोर की पिस्तौल और सत्तर जिंदा कारतूस बरामद हुए.

कई दिनों से अलग-अलग जगहों की कर रहे थे रेकी

शुरुआती पूछताछ में इन चारों ने कबूल किया कि वे गोल्डी बराड़ के सीधे संपर्क में थे और पिछले कई दिनों से अलग-अलग जगहों की रेकी कर रहे थे. उनका प्लान था कि जल्द ही ट्राइसिटी और पटियाला में एक साथ कई टारगेटेड किलिंग करें. पंजाब पुलिस ने इस कार्रवाई को बहुत बड़ी सफलता बताया है.

DGP ने मोहाली पुलिस टीम को दी बधाई

पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने एजीटीएफ और मोहाली पुलिस की टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस दिन-रात मेहनत कर रही है, ताकि प्रदेश से गैंगस्टरों का नामोनिशान मिट जाए और आम लोगों को पूरी सुरक्षा और शांति मिले.