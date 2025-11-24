हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब सरकार का बड़ा फैसला, श्री आनंदपुर साहिब समेत 3 शहरों को मिलेगा 'पवित्र शहर' का दर्जा

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, श्री आनंदपुर साहिब समेत 3 शहरों को मिलेगा 'पवित्र शहर' का दर्जा

Punjab Holy Cities: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री दरबार साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को 'पवित्र शहर' घोषित किया.

By : वरुण भसीन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 24 Nov 2025 09:16 PM (IST)
Preferred Sources

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र आज श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किया गया. सिख इतिहास में बेहद पवित्र माने जाने वाले इस ऐतिहासिक तीर्थस्थल में पहली बार विधानसभा की कार्यवाही संपन्न हुई.

दोपहर 1 बजे शुरू हुए इस विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. सबसे बड़ा ऐलान यह रहा कि श्री दरबार साहिब अमृतसर गलियारा, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को आधिकारिक तौर पर 'पवित्र शहर' (Holy City) का दर्जा दिया जाएगा.

मीट, शराब, तंबाकू, सिगरेट या बीड़ी की दुकानें रहेंगी बंद

मुख्यमंत्री भगवंत मान  ने सत्र के दौरान घोषणा की कि इन तीनों शहरों का सिख धर्म और पंजाब की सांस्कृतिक विरासत में अनूठा योगदान है. पवित्र शहर का दर्जा मिलने के बाद इन स्थानों पर सुविधाओं का विस्तार होगा, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण यहां किसी भी प्रकार की मीट, शराब, तंबाकू, सिगरेट या बीड़ी की दुकानें नहीं खुल सकेंगी. यह फैसला इन शहरों की धार्मिक पवित्रता बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

भारी संख्या में दर्शन करने पहुँचे लोग 

इससे पहले, पंजाब सरकार ने शहीदी शताब्दी समागम के अवसर पर कीरतपुर साहिब से श्री आनंदपुर साहिब तक नगर कीर्तन का आयोजन किया. गुरु तेग बहादुर जी के शीश को भाई जेता जी द्वारा दिल्ली से आनंदपुर साहिब लाने की याद में आयोजित इस रंगारंग नगर कीर्तन में बैंड बाजे के साथ सड़कों पर भारी संख्या में लोग दर्शन करने पहुँचे.

इस विशेष सत्र और बड़े फैसलों से पंजाब सरकार ने न सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद किया है, बल्कि राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताई है.

और पढ़ें

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 24 Nov 2025 09:15 PM (IST)
Tags :
Amritsar News PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ही नहीं इन स्टार्स संग भी हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
इन स्टार्स संग हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
Advertisement

वीडियोज

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में ध्वजारोहण बंगाल में बाबरी पर रण! Bengal SIR | ABP News
Dharmendra Ji Passes Away At 89, Bollywood ने खो दिया चमकता हुआ सितारा | Dharmendra Death News
Kailash Kher ने जब Cheap गानों के बीच Soulful Singing से किया Art का नया Era शुरू
Actor Dharmendra Passes Away: अलविदा धरम पाजी...8 दिसंबर 1935-24 नवंबर 2025 | Sunny Deol
Sholay की 50 साल पुरानी Motorcycle, Jai-Veeru की दोस्ती, यादें और Cinema की Legacy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ही नहीं इन स्टार्स संग भी हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
इन स्टार्स संग हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
नौकरी
AIIMS में मिलेगी बिना एग्जाम के जॉब, भरे जाएंगे 170 से ज्यादा पद, पढ़ें डिटेल्स
AIIMS में मिलेगी बिना एग्जाम के जॉब, भरे जाएंगे 170 से ज्यादा पद, पढ़ें डिटेल्स
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
किस मुगल बादशाह के हरम में थीं सबसे ज्यादा औरतें, कैसे होता था इनका चुनाव?
किस मुगल बादशाह के हरम में थीं सबसे ज्यादा औरतें, कैसे होता था इनका चुनाव?
हेल्थ
Chromium: इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget