पंजाब विधानसभा चुनाव: हलका मजीठा से AAP ने इस नेता को बनाया उम्मीदवार, CM मान ने किया ऐलान

Punjab News: पंजाब की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज़ हो गई है. आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं. इसी बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने हलका मजीठा को लेकर बड़ा संकेत दिया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मजीठा में हुए एक कार्यक्रम के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से तलबीर सिंह गिल को पार्टी का विधानसभा उम्मीदवार घोषित किया.

हालांकि पार्टी की ओर से अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद यह लगभग साफ हो गया है कि तलबीर सिंह गिल आगामी विधानसभा चुनावों में मजीठा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे. पार्टी पहले ही जुलाई 2025 में उन्हें हलका मजीठा का इंचार्ज नियुक्त कर चुकी है.

अकाली दल से रहा है पुराना नाता

तलबीर सिंह गिल का राजनीतिक सफर काफी चर्चा में रहा है. वे पहले अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया के करीबी माने जाते थे. इसके अलावा, तलबीर गिल ने साल 2022 में अमृतसर दक्षिणी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था.

मार्च 2024 में ‘आप’ में हुए शामिल

तलबीर सिंह गिल ने 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी जॉइन की थी. पार्टी में शामिल होने के बाद से वे मजीठा क्षेत्र में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं.

मजीठा में ‘आप’ की मजबूत स्थिति

हाल ही में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आम आदमी पार्टी ने मजीठा क्षेत्र में बड़ी जीत दर्ज की थी. इस जीत के बाद पार्टी का मनोबल काफी बढ़ा है. अब आगामी विधानसभा चुनावों में तलबीर सिंह गिल के नेतृत्व में ‘आप’ विरोधी उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है.