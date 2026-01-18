Punjab Weather: पंजाब में ठंड से राहत, पर कोहरे का कहर जारी! 22 जनवरी तक रहेगी धुंध, हो सकती है बारिश
Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ में ठंड से राहत मिल रही है, लेकिन 22 जनवरी तक घना कोहरा जारी रहेगा. कई जिलों में विजिबिलिटी कम होने से हादसे बढ़े हैं. 19 से 23 जनवरी के बीच बारिश की संभावना जताई गई है.
Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई है क्योंकि तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है. अगले हफ्ते तक शीत लहर चलने की कोई संभावना नहीं है. हालांकि 22 जनवरी तक सुबह और रात के समय घनी धुंध बनी रहने का अनुमान है. चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक, आज पंजाब के 6 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा.
इसका असर जालंधर में भी देखने को मिला. यहां देर रात करीब 9 बजे ही घना कोहरा छा गया, जिसके कारण विजिबिलिटी लगभग जीरो तक पहुंच गई. इस दौरान डीएवी कॉलेज के पास एक कार बेकाबू होकर गंदे नाले में गिर गई. खुशनसीबी से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और कार में सवार दोनों लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए.
पुलिस ने कोहरे में नियमों का पालन करने की अपील की
बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोहरे के कारण हुए सड़क हादसों में गुजरात की एक लेडी कांस्टेबल समेत छह लोगों की मौत हो चुकी है. इन हादसों को देखते हुए पुलिस महकमे ने लोगों को कोहरे में यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है.
वहीं मौसम विभाग के मुताबिक, आज अधिकतम तापमान में 2.8 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है. अब यह सामान्य तापमान से 1.7 डिग्री ज्यादा हो गया है. आनंदपुर साहिब में अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अमृतसर में 4.4 डिग्री दर्ज हुआ है.
19 तारीख से बारिश का दौर शुरू होगा
चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर सुरिंदर पाल ने बताया कि पहाड़ों ‘च वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है. इस कारण 19 तारीख को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है. 22 और 23 तारीख को राज्य के कई स्थानों ‘ते हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है.
उनके अनुसार अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान लगभग 2 डिग्री बढ़ सकता है. इसके बाद तीन दिनों तक तापमान में बड़ा बदलाव नहीं आएगा, फिर आगे चलकर तापमान में 3 से 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है.
6 जिलों में घना कोहरा छाएगा
चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि मौसम सूखा रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वोत्तर ईरान के पास बना वेस्टन डिस्टर्बन अब अफगानिस्तान और उससे लगते पाकिस्तान के इलाकों तक पहुंच गया है. यह समुद्र तल से लगभग 3.1 किलोमीटर ऊपर हवा के घुमाव के रूप में मौजूद है.
इस कारण 19 और 21 जनवरी की रात को लगातार दो वेस्टन डिस्टर्बन उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे इन इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.
आने वाले तीन दिनों का मौसम अनुमान
19 जनवरी: अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर के कुछ हिस्सों में हल्का से मध्यम बारिश हो सकती है.
20 जनवरी: अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के कुछ इलाकों में घना कोहरा रहने की संभावना है. मौसम सूखा रहने की उम्मीद है.
21 जनवरी: अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. मौसम सूखा रहने की संभावना है.
