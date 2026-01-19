Punjab News: पंजाब के संगरूर में देर रात बड़ा विवाद उस समय खड़ा हो गया जब पंजाब पुलिस ने धरना दे रहे किसानों को जबरन हटाने की कार्रवाई की. अचानक हुई इस कार्रवाई से किसानों में हड़कंप मच गया और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार, लोगोवाल (लोंगोवाल) में ड्रेन के पुल पर किसानों का धरना कई घंटों से चल रहा था. यह धरना उस विरोध के समर्थन में था जिसमें बीते दिन मजीठा में मुख्यमंत्री भगवंत मान की रैली के दौरान किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. इसी गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन (एकता आजाद) ने धरना शुरू किया था.

किसानों का आरोप: ‘अचानक हमला जैसा लगा’

देर रात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बिना किसी पूर्व जानकारी के किसानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने कई किसानों को जबरन बसों में बैठाया और उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया. मौके पर मौजूद किसानों ने बताया कि यह कार्रवाई इतनी अचानक हुई कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला. कई किसान सो रहे थे, जिन्हें पुलिस ने जबरन उठा लिया. किसानों का यह भी आरोप है कि धक्का-मुक्की के दौरान कई लोगों की पगड़ियां उतर गईं, जिससे उन लोगों की भावनाएं आहत हुईं.

किसान बोले—संघर्ष जारी रहेगा

किसान नेताओं ने बताया कि संगठन के प्रमुख जसविंदर सिंह लोंगोवाल को भी आधी रात पुलिस उठाकर ले गई. इसके बाद किसानों में डर और गुस्सा दोनों फैल गया. पुलिस से कार्रवाई के बाद भी किसान संगठनों ने कहा है कि उनका विरोध खत्म नहीं हुआ. वे जल्द ही अगली रणनीति पर चर्चा करेंगे और आंदोलन को जारी रखेंगे. इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि लोगों में पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर नाराज़गी भी देखी जा रही है.