Punjab: लुधियाना में बहन को परेशान करने पर किया मर्डर, फिर सबूत मिटाने के लिए जला दी लाश

Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, यहां 10 दिन पहले खाली प्लॉट से मिली सड़ी लाश के मामले में मेहरबान पुलिस स्टेशन ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मृतक की पहचान 42 साल के संजय सिंह के रूप में हुई है, जो गयासपुरा का रहने वाला था. इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है.

सबूत मिटाने के लिए लाश को जलाया

पुलिस के मुताबिक, मृतक संजय सिंह इलाके में एक लड़की को लगातार तंग और परेशान करता था. इस वजह से लड़की के भाई मुन्ना कुमार ने अपने दो दोस्तों, राजेश और मंगल के साथ मिलकर योजना बनाई और संजय की हत्या कर दी. आरोपी हत्या के बाद उसकी पहचान छुपाने और सबूत नष्ट करने के लिए लाश को जला दिया. इसी वजह से शव की पहचान मौके पर नहीं हो सकी और मामला और जटिल लग रहा था.

पुलिस ने तीनों आदमियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

बता दें कि लाश को जला दिया गया था, जिसके चलते उस समय, मृतक की पहचान नहीं हो पाई. हालांकि, पुलिस जांच के बाद, जब उसकी पहचान हुई तो पुलिस ने उसके कमरे से लेकर घटना स्थल तक सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए. इसके बाद, पुलिस ने तीनों आदमियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया.

वहीं, जांच अधिकारियों का कहना है कि पुलिस इस मामले में किसी भी कड़ाई को नजरअंदाज नहीं करेगी और न्याय सुनिश्चित करेगी. पुलिस अब देख रही है कि कहीं कोई और इसमें शामिल तो नहीं था. साथ ही इलाके में रहने वाले लोग पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.

