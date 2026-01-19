Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ में आज से अगले तीन दिनों तक घनी धुंध पड़ने की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट लगाया है. हालांकि, इस दौरान ठंड की लहर (Cold Wave) नहीं चलेगी. अगले 3–4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है.

पिछले 24 घंटों में राज्य का न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री और अधिकतम तापमान 1.4 डिग्री बढ़ा है, जो सामान्य से लगभग 3.9 डिग्री ज्यादा है. पटियाला में 23 डिग्री और चंडीगढ़ में 23.4 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज हुआ. अमृतसर में सबसे कम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस रहा.

छह जिलों में धुंध का सबसे ज्यादा असर

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के कई क्षेत्रों में घनी धुंध रहेगी. अमृतसर-अंबाला और दिल्ली हाईवे पर भी दृश्यता काफी कम रह सकती है. इसके चलते ड्राइवरों को सफर के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है. रविवार को अमृतसर, पटियाला, बठिंडा, लुधियाना, गुरदासपुर और फरीदकोट में विज़िबिलिटी 0 से 100 मीटर के बीच दर्ज की गई, जिससे ट्रैफिक पर भी असर पड़ा.

इस समय दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर बना पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है. इसका असर समुद्र तल से 3.1 किमी तक और ऊपरी हवा में लगभग 5.8 किमी की ऊंचाई तक महसूस किया जा रहा है. 19 और 21 जनवरी की रात से दो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर–पश्चिम भारत को लगातार प्रभावित कर सकते हैं. इसके चलते पंजाब में मौसम में बदलाव आने की संभावना है.

22–24 जनवरी को बारिश की संभावना

मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल सिंह के अनुसार, 22 और 23 जनवरी को पंजाब में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 24 जनवरी को भी एक बार फिर बारिश होने की संभावना जताई गई है. अगले 4–5 दिनों में न्यूनतम तापमान 2–3 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे रात की ठंड कुछ कम महसूस होगी.

19 जनवरी: अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में घनी धुंध की संभावना है. मौसम शुष्क रहेगा.

20 जनवरी: अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में छह जिलों में फिर घनी धुंध पड़ेगी.

21 जनवरी: अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कोई चेतावनी नहीं. मौसम साफ और शुष्क रहेगा.