सांसद अमृतपाल सिंह के लिए मांगी गई पैरोल, दादी के निधन के बाद याचिका दाखिल

पंजाब की खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह के लिए पैरोल की मांग करते हुए अमृतसर की कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. वकील करमवीर सिंह ने कोर्ट में अर्जी लगाने के बारे में जानकारी दी है. अमृतपाल सिंह की दादी का 8 नवंबर को निधन हो गया था. उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों में शामिल होने के लिए पैरोल देने की मांग की गई है.

वकील करमवीर सिंह जानकारी देते हुए बताया, "आज हमने सांसद भाई अमृतपाल सिंह के मामले में अदालत में एक अर्जी लगाई है. उनकी दादी, माता चरण कौर जी का 8 तारीख को निधन हो गया था. हमने कोर्ट से अंतरिम राहत या उचित पैरोल की मांग की है, ताकि अमृतपाल सिंह अपनी दादी के अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी रस्में पूरी कर सकें.''

Amritsar, Punjab: A petition seeking parole for MP Amritpal Singh has been filed in court Advocate Karamveer Singh says, ''Today, regarding Member of Parliament Bhai Amritpal Singh, whose grandmother, Mata Charan Kaur Ji, passed away on the 8th, we have moved an application in court requesting interim relief or suitable parole so that Bhai Amritpal Singh can perform the last rites and rituals for his grandmother. This matter will be taken up tomorrow. It is his constitutional right; he is a Member of Parliament, and he needs to be here to perform the last rites and rituals for his departed family member..'' — IANS (@ians_india) November 11, 2026

अमृतपाल सिंह की पैरोल पर 12 नवंबर को सुनवाई- वकील

अमृतपाल सिंह के एडवोकेट करमवीर सिंह ने आगे बताया कि इस मामले पर गुरुवार (12 नवंबर) को सुनवाई होगी. उन्होंने कहा, ''यह उनका संवैधानिक अधिकार है. वे सांसद हैं, और अपने परिवार के दिवंगत सदस्य के अंतिम संस्कार और रस्मों को पूरा करने के लिए उनका यहाँ मौजूद रहना जरूरी है."

डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह

खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह 2023 में अजनाला पुलिस थाने पर हुए हमले के मामले में अभी असम की एक जेल में बंद है. अमृतपाल को सख्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद अप्रैल 2023 से डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है. मार्च 2023 को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल और उनके नौ सहयोगियों को गिरफ्तार किया था.

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