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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबसांसद अमृतपाल सिंह के लिए मांगी गई पैरोल, दादी के निधन के बाद याचिका दाखिल

सांसद अमृतपाल सिंह के लिए मांगी गई पैरोल, दादी के निधन के बाद याचिका दाखिल

खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के वकील ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दादी के अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने के लिए पैरोल देने की मांग की है. 8 नवंबर को अमृतपाल सिंह की दादी का निधन हुआ था.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 11 Nov 2026 05:52 PM (IST)
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पंजाब की खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह के लिए पैरोल की मांग करते हुए अमृतसर की कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. वकील करमवीर सिंह ने कोर्ट में अर्जी लगाने के बारे में जानकारी दी है. अमृतपाल सिंह की दादी का 8 नवंबर को निधन हो गया था. उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों में शामिल होने के लिए पैरोल देने की मांग की गई है.

वकील करमवीर सिंह जानकारी देते हुए बताया, "आज हमने सांसद भाई अमृतपाल सिंह के मामले में अदालत में एक अर्जी लगाई है. उनकी दादी, माता चरण कौर जी का 8 तारीख को निधन हो गया था. हमने कोर्ट से अंतरिम राहत या उचित पैरोल की मांग की है, ताकि अमृतपाल सिंह अपनी दादी के अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी रस्में पूरी कर सकें.''

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अमृतपाल सिंह की पैरोल पर 12 नवंबर को सुनवाई- वकील

अमृतपाल सिंह के एडवोकेट करमवीर सिंह ने आगे बताया कि इस मामले पर गुरुवार (12 नवंबर) को सुनवाई होगी. उन्होंने कहा, ''यह उनका संवैधानिक अधिकार है. वे सांसद हैं, और अपने परिवार के दिवंगत सदस्य के अंतिम संस्कार और रस्मों को पूरा करने के लिए उनका यहाँ मौजूद रहना जरूरी है."

डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह

खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह 2023 में अजनाला पुलिस थाने पर हुए हमले के मामले में अभी असम की एक जेल में बंद है. अमृतपाल को सख्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद अप्रैल 2023 से डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है. मार्च 2023 को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल और उनके नौ सहयोगियों को गिरफ्तार किया था.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 11 Nov 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Amritpal Singh PUNJAB NEWS
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