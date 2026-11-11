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पंजाब का फरीदकोट बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, 600 के पार पहुंचा AQI

भारत में सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है. दुनिया के सौ सबसे प्रदूषित शहरों में 91 शहर सिर्फ भारत के हैं. जबकि पंजाब फ़रीदकोट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 11 Nov 2026 09:06 AM (IST)
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देश में सर्दी आने के साथ ही हर दिन के साथ प्रदूषण के स्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही हैं. भारत के कई शहर प्रदूषण की चपेट में हैं. हालत ये हैं कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत के 91 शहर इस लिस्ट मं शामिल हैं. जहां हवा गुणवत्ता साँस लेने के लायक़ नहीं बची हैं. जबकि पंजाब का फ़रीदकोट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया है. 

भारत में हवा की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण की जानकारी देने वाली वेबसाइट एक्यूआई डॉट कॉम के मुताबिक मंगलवार को शाम को दर्ज आंकड़ों में पंजाब का फ़रीदकोट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां हवा की गुणवत्ता सूचकांक 605 दर्ज किया गया जो बेहद खतरनाक श्रेणी की वायु मानी जाती है. इस लिस्ट में भारत के अलावा पाकिस्तान के तीन और चीन के छह शहर भी शामिल हैं. 

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दिवाली के बाद तेजी से बढ़ा प्रदूषण

ये आंकड़े भारत के लिए बेहद परेशान करने वाले हैं. दिवाली के बाद से देश के कई शहरों में प्रदूषण के स्तर पर तेजी से इजाफा हुआ हैं. तीन दिन गुजरने के बाद भी हवा में जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. हवा में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह धुंआ और पराली जलाने की घटनाओं को माना जा रहा है. जिसके चलते प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ गया है. 

बीते 24 घंटों में लुधियाना में अधिकतम एक्यूआई 440, जालंधर में 439 एक्यूआई दर्ज किया गया. वहीं मंडी के गोविंद गढ़ में एक्यूआई 392, खन्ना में 367, पटियाला में 318 और अमृतसर में 313 एक्यूआई दर्ज किया गया. जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है.  

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देश के पांच सबसे प्रदूषित शहर

देश के पाँच सबसे प्रदूषित शहरों में फ़रीदकोट में 605, बठिंडा में 540, श्रीगंगानगर में 535, सिरसा में 526 और हिसार में 514 एक्यूआई दर्ज किया गया. हवा में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बुजुर्ग और बच्चों को खासी परेशानी हो रही है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को इस प्रदूषण की स्थिति में मास्क पहनने की सलाह दी है. हवा की गुणवत्ता ख़राब होने से साँस और हार्ट के मरीजों को सबसे ज्यादा खतरा बढ़ जाता है. 

बता दें कि पंजाब में 15 सितंबर से 9 नवंबर तक पराली जलाने की 4657 घटनाएं दर्ज की गई है. इनमें तरनतारन में सबसे ज्यादा 659, फिरोजपुर में 621, संगरूर में 508, बठिंडा में 412, पटियाला में 299 और लुधियाना में 226 घटनाएं दर्ज की गई.

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 11 Nov 2026 09:06 AM (IST)
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