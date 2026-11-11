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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबसंगरूर में बेकाबू बस पेड़ से टकराई, 3 की मौत, CM भगवंत मान ने जताया शोक

संगरूर में बेकाबू बस पेड़ से टकराई, 3 की मौत, CM भगवंत मान ने जताया शोक

पंजाब के संगरूर में चंडीगढ़ जा रही PRTC बस डिवाइडर से टकराकर खेत में पेड़ से भिड़ गई. हादसे में 3 लोगों की मौत और 24 यात्री घायल हो गए. CM भगवंत मान ने घटना पर दुख जताया है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 11 Nov 2026 10:59 AM (IST)
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पंजाब के संगरूर में बुधवार (11 नवंबर) सुबह यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई. चंडीगढ़ जा रही पीआरटीसी (PRTC) की बस अचानक सड़क पर अनियंत्रित हो गई. पहले बस डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क से नीचे उतरकर खेत में एक पेड़ से जा भिड़ी. हादसा इतना भीषण था कि बस में बैठे यात्रियों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला. इस दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि 24 यात्री घायल हो गए. इनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, बस बुधवार सुबह यात्रियों को लेकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई थी. संगरूर में ओवरब्रिज के पास पहुंचते ही चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा. इसके बाद बस डिवाइडर से टकराकर सड़क किनारे खेतों में जा घुसी और पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस के अंदर बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. हादसे के बाद आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई.

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15 घायलों को पटियाला किया गया रेफर

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया. इस दौरान राहगीरों ने भी पुलिस की मदद की. सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए संगरूर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया.

अस्पताल में डॉक्टरों ने घायलों का इलाज शुरू किया. गंभीर रूप से घायल 15 यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए पटियाला रेफर किया गया है. वहीं, अन्य घायलों का उपचार संगरूर के अस्पताल में जारी है. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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CM भगवंत मान ने जताया दुख, जांच में जुटी पुलिस

हादसे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दुख जताया है. उन्होंने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उधर, पुलिस ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

शुरुआती जानकारी में बस की तेज रफ्तार को दुर्घटना की संभावित वजह माना जा रहा है. हालांकि, हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी पूरी जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Nov 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Sangrur NEWS
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