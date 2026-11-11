संगरूर में बेकाबू बस पेड़ से टकराई, 3 की मौत, CM भगवंत मान ने जताया शोक

पंजाब के संगरूर में बुधवार (11 नवंबर) सुबह यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई. चंडीगढ़ जा रही पीआरटीसी (PRTC) की बस अचानक सड़क पर अनियंत्रित हो गई. पहले बस डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क से नीचे उतरकर खेत में एक पेड़ से जा भिड़ी. हादसा इतना भीषण था कि बस में बैठे यात्रियों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला. इस दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि 24 यात्री घायल हो गए. इनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, बस बुधवार सुबह यात्रियों को लेकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई थी. संगरूर में ओवरब्रिज के पास पहुंचते ही चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा. इसके बाद बस डिवाइडर से टकराकर सड़क किनारे खेतों में जा घुसी और पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस के अंदर बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. हादसे के बाद आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई.

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15 घायलों को पटियाला किया गया रेफर

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया. इस दौरान राहगीरों ने भी पुलिस की मदद की. सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए संगरूर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया.

अस्पताल में डॉक्टरों ने घायलों का इलाज शुरू किया. गंभीर रूप से घायल 15 यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए पटियाला रेफर किया गया है. वहीं, अन्य घायलों का उपचार संगरूर के अस्पताल में जारी है. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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CM भगवंत मान ने जताया दुख, जांच में जुटी पुलिस

हादसे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दुख जताया है. उन्होंने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उधर, पुलिस ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

शुरुआती जानकारी में बस की तेज रफ्तार को दुर्घटना की संभावित वजह माना जा रहा है. हालांकि, हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी पूरी जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी.