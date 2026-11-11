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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबकिडनैपिंग केस में पंजाब के पूर्व DSP दोषी करार, 32 साल बाद मिलेगी सजा 

किडनैपिंग केस में पंजाब के पूर्व DSP दोषी करार, 32 साल बाद मिलेगी सजा 

मोहाली के CBI कोर्ट ने 32 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व डीएसपी गुरमीत सिंह को दोषी पाया है. कोर्ट गुरुवार (12 नवंबर) को उन्हें सजा सुनाएगी.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 11 Nov 2026 04:02 PM (IST)
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मोहाली की सीबीआई अदालत ने 32 साल पुराने अमरीक सिंह अपहरण मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीएसपी गुरमीत सिंह को दोषी करार दिया है. अदालत ने बुधवार, 11 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद उन्हें आईपीसी की धारा 365 और 120बी के तहत दोषी ठहराया. इस मामले में सजा कितनी होगी, इसका फैसला 12 नवंबर को सुनाया जाएगा.

सीबीआई के मुताबिक, यह मामला 25 नवंबर 1992 का है. आरोप था कि पंजाब पुलिस की एक टीम ने तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह के नेतृत्व में लुधियाना के होटल अमलताश से अमरीक सिंह का अपहरण कर लिया था. अमरीक सिंह के बेटे देविंदर सिंह ने अपने पिता के अपहरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर 1995 को इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए थे.

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साल 2004 में तय हुए थे आरोप

शुरुआत में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की और बाद में 23 फरवरी 2000 को नियमित मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 27 नवंबर 2001 को पंजाब पुलिस के पांच अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इनमें तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह, डीएसपी परमिंदरजीत सिंह, एसएचओ सूबा सिंह, एसआई सुरिंदर सिंह और एएसआई जसवंत सिंह शामिल थे. अदालत ने 15 अप्रैल 2004 को आरोप तय किए थे.

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने पूर्व डीएसपी गुरमीत सिंह को अपहरण और आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना है. वहीं, सह आरोपी डीएसपी परमिंदरजीत सिंह को बरी कर दिया गया है. इस मामले के तीन अन्य आरोपियों एसएचओ सूबा सिंह, एसआई सुरिंदर सिंह और एएसआई जसवंत सिंह की मौत हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई समाप्त हो गई. अब सबकी नजर 12 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर है, जिसमें अदालत दोषी पूर्व डीएसपी की सजा का ऐलान करेगी.

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Published at : 11 Nov 2026 04:02 PM (IST)
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