फिरोजपुर में जमीनी विवाद में भतीजे की हत्या, ताऊ ने चलाई गोलियां

पंजाब के फिरोजपुर के जीरा के नजदीकी गांव मनसूरवाल कलां से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीन के विवाद को लेकर झगड़े में एक ताऊ ने अपने ही भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी. जिसकी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है. वहीं पुलिस ने मोके पर पहुंचकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है.

जमीन को लेकर ताऊ ने लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली

जानकारी के अनुसार ताऊ जसमिंदर सिंह का अपने 27 वर्षीय भतीजे गुरविंदर सिंह के साथ कुछ मरले जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते आज सुबह जसमिंदर सिंह ने अपने लाइसेंसी हथियार से अपने सगे भतीजे पर गोलियां चला दीं. गोली लगने से गुरविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जसमिंदर सिंह मौके से फरार हो गया.

मृतक के परिवार वालों ने आरोपी जसविंदर सिंह पर यह आरोप लगाया है कि उसने साल 2007 में अपने साले की भी गोली मारकर हत्या की थी और वे काफी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है. साले की हत्या के बाद पुलिस ने शिकायतों के बाद जसविंदर से उसकी रिवॉल्वर ले ली थी, लेकिन वे बाद में किसी तरह से उसे वापस ले आया.

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पुलिस ने शव कब्जे में लेकर किया मां का बयान दर्ज

इस पूरी वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें घटना से जुड़ी तस्वीरें कैद हुई हैं. थाना सदर जीरा के एसएचओ गुरप्रीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है. वहीं मृतक की मां का बयान भी दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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