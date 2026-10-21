भगवंत मान को 3 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया! 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पेरिस से वापस आ रहे थे तभी देर रात उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक कर रखा गया. यह दावा आम आदमी पार्टी ने किया है. AAP के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने जानकारी दी है कि सीएम भगवंत मान पंजाब के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पेरिस गए थे. वहां से लौटने पर उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया.

बलतेज पन्नू ने यह जानकारी देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री पंजाबियों का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. दिल्ली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भगवंत मान को रात में तीन घंटे तक रोके रखा गया. इसके पीछे यही खुन्नस थी कि प्रधानमंत्री के मना करने के बावजूद वे कोर्ट के आदेश पर पेरिस क्यों गए? और उनके वहां से निकलने के बाद, उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया."

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सौरभ भारद्वाज ने भी केंद्र पर बोला जुबानी हमला

वहीं, दिल्ली आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी इस मसले पर सोशल मीडिया पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, "भगवंत मान को भारत के हवाई अड्डे पर करीब 3 घंटे तक रोका गया. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पेरिस गए ताकि वहां पंजाब के उत्पादों को पेश कर सकें. यह तब हुआ जब उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा NOC न दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी. केंद्र का यह अहंकार खत्म होना चाहिए. दशहरा पर तो रावण का अहंकार भी खत्म हो गया था."

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