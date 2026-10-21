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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबभगवंत मान को 3 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया! 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

भगवंत मान को 3 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया! 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

AAP ने दावा किया है कि पंजाब के CM भगवंत मान को पेरिस से लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन घंटे तक रोका गया. AAP ने कहा कि यह पंजाबियों का अपमान है और मुख्यमंत्री पंजाब के उत्पादों को बढ़ावा देने गए थे.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 21 Oct 2026 09:32 AM (IST)
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पेरिस से वापस आ रहे थे तभी देर रात उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक कर रखा गया. यह दावा आम आदमी पार्टी ने किया है. AAP के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने जानकारी दी है कि सीएम भगवंत मान पंजाब के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पेरिस गए थे. वहां से लौटने पर उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया. 

बलतेज पन्नू ने यह जानकारी देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री पंजाबियों का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. दिल्ली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भगवंत मान को रात में तीन घंटे तक रोके रखा गया. इसके पीछे यही खुन्नस थी कि प्रधानमंत्री के मना करने के बावजूद वे कोर्ट के आदेश पर पेरिस क्यों गए? और उनके वहां से निकलने के बाद, उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया."

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सौरभ भारद्वाज ने भी केंद्र पर बोला जुबानी हमला

वहीं, दिल्ली आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी इस मसले पर सोशल मीडिया पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, "भगवंत मान को भारत के हवाई अड्डे पर करीब 3 घंटे तक रोका गया. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पेरिस गए ताकि वहां पंजाब के उत्पादों को पेश कर सकें. यह तब हुआ जब उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा NOC न दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी. केंद्र का यह अहंकार खत्म होना चाहिए. दशहरा पर तो रावण का अहंकार भी खत्म हो गया था."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 21 Oct 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
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