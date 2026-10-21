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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपरविंदर सिंह झोटा हत्या की CBI जांच शुरू, FIR दर्ज, फाइलें की टेकओवर

परविंदर सिंह झोटा हत्या की CBI जांच शुरू, FIR दर्ज, फाइलें की टेकओवर

पंजाब के मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले की जांच CBI ने शुरू कर दी है. CBI ने मनसा थाने पहुंचकर जरूरी फाइलें टेकओवर कर ली हैं और मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 21 Oct 2026 01:31 PM (IST)
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पंजाब के मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने हाथ में ले लिया है. पंजाब सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद CBI अब इस मामले में एक्शन मोड में है.

CBI की टीम देर रात मानसा के सिटी 2 पुलिस थाने में पहुंची और पुलिस से मामले से जुड़े दस्तावेज और जांच की फाइल टेकओवर कर ली हैं. CBI अब मामले में जांच को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएगी. 

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CBI की टीम मानसा के पुलिस थाने पहुंची

मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे CBI की 5 सदस्यीय विशेष टीम मानसा के सिटी-2 पुलिस थाने पहुंची थी. टीम यहां करीबव एक घंटे तक रुकी थी. इस दौरान  टीम ने केस डायरी, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मुख्य आरोपी अश्विनी कुमार के हथियार समेत सभी महत्वपूर्ण फाइलें अपने कब्जे में ले लिए. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि CBI ने झोटा की हत्या के मामले को FIR भी दर्ज कर लिया है और इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.  

CBI बढ़ाएगी जांच का दायरा

जांच के दायरे को बढ़ाते हुए CBI ये भी जांच करेगी कि इस इलाके में क्या दवाओं की दुकानों में ऐसे नशीले प्रदार्थों और दवाओं की बिक्री हो रही थी मृतक कार्यकर्ता ने विरोध किया था. इसके अलावा CBI आरोपी केमिस्ट अश्विन कुमार और इस मामले में अन्य आरोपियों की पुलिस कस्टडी हासिल करने के लिए संबंधित कोर्ट का भी रूख कर सकती है ताकि आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले को लेकर गहन पूछताछ की जा सके. 

मामला क्या है?

बता दें कि परविंदर सिंह झोटा की 13 अक्टूबर को पंजाब के मानसा जिले में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वो यहां नशे की समस्या और मेडिकल दुकानों पर नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे.घटना वाले दिन उन्होंने आरोपी केमिस्ट अश्विन कुमार द्वारा एक बुजुर्ग को नशीली दवा बेचने का विरोध किया था, जिसके बाद आरोपी ने उनपर गोली चला दी जिससे उनकी मौत हो गई. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. 

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Published at : 21 Oct 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
CBI PUNJAB NEWS Parvinder Singh Jhota
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