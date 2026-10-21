पंजाब में 22.5% वोटर्स बिगाड़ेंगे सबका खेल! ओपिनियन पोल में बड़ा दावा

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आए एक नए ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी (AAP) सबसे आगे नजर आ रही है. SCORE के पहले सर्वे के मुताबिक, अगर 15 अक्टूबर 2026 को पंजाब में चुनाव होते हैं, तो AAP को 69 से 82 सीटें मिलने का अनुमान है. राज्य की 117 विधानसभा सीटों में बहुमत के लिए 59 सीटों की जरूरत है. हालांकि, यह अनुमान 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली 92 सीटों से कम है.

SCORE ने 13 सितंबर से 13 अक्टूबर 2026 के बीच राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 28,347 मतदाताओं से बातचीत के आधार पर यह सर्वे तैयार किया है. सर्वे में AAP को करीब 38 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है. कांग्रेस 24 फीसदी वोट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर है और उसे 17 से 34 सीटें मिल सकती हैं. वहीं, बीजेपी को 14 फीसदी वोट और 4 से 12 सीटें, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 12.5 फीसदी वोट और 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है.

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भगवंत मान की लोकप्रियता सरकार से ज्यादा

सर्वे में मुख्यमंत्री भगवंत मान 46.3 फीसदी लोगों की पसंद के साथ मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे हैं. उनकी व्यक्तिगत अप्रूवल रेटिंग 63.9 फीसदी है, जबकि राज्य सरकार के कामकाज को 57.7 फीसदी लोगों ने मंजूरी दी है. महिलाओं में AAP का समर्थन 51.2 फीसदी है, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 27.4 फीसदी है.

नशा सबसे बड़ी समस्या

सर्वे के मुताबिक, पंजाब में नशा सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है. 39.3 फीसदी लोगों ने इसे अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्या बताया. इसके बाद सड़कें, जल निकासी, स्वच्छता, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे सामने आए हैं. दूसरी ओर, 79.7 फीसदी परिवारों ने सरकार की कम से कम एक योजना का लाभ मिलने की बात कही.

सर्वे में 22.5 फीसदी मतदाता अब भी असमंजस में हैं. ऐसे में आगामी महीनों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं. इन अनुमानों को अंतिम चुनावी नतीजे के बजाय मौजूदा राजनीतिक माहौल का आकलन माना जाना चाहिए.

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