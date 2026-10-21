Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में 22.5% वोटर्स बिगाड़ेंगे सबका खेल! ओपिनियन पोल में बड़ा दावा

पंजाब में 22.5% वोटर्स बिगाड़ेंगे सबका खेल! ओपिनियन पोल में बड़ा दावा

पंजाब ओपिनियन पोल में AAP 69-82 सीटों के साथ सबसे आगे है, कांग्रेस दूसरे स्थान पर है. मुख्यमंत्री भगवंत मान सबसे लोकप्रिय हैं. सर्वे के अनुसार, नशा राज्य की सबसे बड़ी समस्या है.

Written By : एबीपी पंजाबी डेस्क |  Updated at : 21 Oct 2026 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आए एक नए ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी (AAP) सबसे आगे नजर आ रही है. SCORE के पहले सर्वे के मुताबिक, अगर 15 अक्टूबर 2026 को पंजाब में चुनाव होते हैं, तो AAP को 69 से 82 सीटें मिलने का अनुमान है. राज्य की 117 विधानसभा सीटों में बहुमत के लिए 59 सीटों की जरूरत है. हालांकि, यह अनुमान 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली 92 सीटों से कम है.

SCORE ने 13 सितंबर से 13 अक्टूबर 2026 के बीच राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 28,347 मतदाताओं से बातचीत के आधार पर यह सर्वे तैयार किया है. सर्वे में AAP को करीब 38 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है. कांग्रेस 24 फीसदी वोट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर है और उसे 17 से 34 सीटें मिल सकती हैं. वहीं, बीजेपी को 14 फीसदी वोट और 4 से 12 सीटें, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 12.5 फीसदी वोट और 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है.

मानसा: CBI करेगी परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की जांच, CM मान बोले- 'हर कदम पर...'

भगवंत मान की लोकप्रियता सरकार से ज्यादा

सर्वे में मुख्यमंत्री भगवंत मान 46.3 फीसदी लोगों की पसंद के साथ मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे हैं. उनकी व्यक्तिगत अप्रूवल रेटिंग 63.9 फीसदी है, जबकि राज्य सरकार के कामकाज को 57.7 फीसदी लोगों ने मंजूरी दी है. महिलाओं में AAP का समर्थन 51.2 फीसदी है, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 27.4 फीसदी है.

नशा सबसे बड़ी समस्या

सर्वे के मुताबिक, पंजाब में नशा सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है. 39.3 फीसदी लोगों ने इसे अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्या बताया. इसके बाद सड़कें, जल निकासी, स्वच्छता, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे सामने आए हैं. दूसरी ओर, 79.7 फीसदी परिवारों ने सरकार की कम से कम एक योजना का लाभ मिलने की बात कही.

सर्वे में 22.5 फीसदी मतदाता अब भी असमंजस में हैं. ऐसे में आगामी महीनों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं. इन अनुमानों को अंतिम चुनावी नतीजे के बजाय मौजूदा राजनीतिक माहौल का आकलन माना जाना चाहिए.

अमित शाह के पंजाब दौरे पर कांग्रेस का तंज, चिट्टे पर BJP-अकाली दल को घेरा

Published at : 21 Oct 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Punjab Assembly Election 2027 Elections 2027 Punjab ElectioN 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
भगवंत मान को 3 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया! 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
भगवंत मान को 3 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया! 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
पंजाब
अमित शाह के पंजाब दौरे पर कांग्रेस का तंज, चिट्टे पर BJP-अकाली दल को घेरा
अमित शाह के पंजाब दौरे पर कांग्रेस का तंज, चिट्टे पर BJP-अकाली दल को घेरा
पंजाब
मानसा: CBI करेगी परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की जांच, CM मान बोले- 'हर कदम पर...'
मानसा: CBI करेगी परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की जांच, CM मान बोले- 'हर कदम पर...'
पंजाब
मानसा: हेड कांस्टेबल ने पूरे परिवार को मारी गोली! खुद किया सुसाइड, बेटे की भी मौत
मानसा: हेड कांस्टेबल ने पूरे परिवार को मारी गोली! खुद किया सुसाइड, बेटे की भी मौत
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीबीआई ने अपने हाथों में ली परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की जांच, ये हैं दायरे में
सीबीआई ने अपने हाथों में ली परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की जांच, ये हैं दायरे में
दिल्ली NCR
'देश में गुंडाराज चल रहा है?' PM आवास के पास बनी मस्जिद को नोटिस, भड़की AIMIM
'देश में गुंडाराज चल रहा है?' PM आवास के पास बनी मस्जिद को नोटिस, भड़की AIMIM
इंडिया
राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस: पीएम ने दी श्रद्धांजलि, अमित शाह बोले- 'उन पुलिसकर्मियों को नमन, जिन्होंने...'
राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस: पीएम ने दी श्रद्धांजलि, अमित शाह बोले- 'उन पुलिसकर्मियों को नमन, जिन्होंने...'
बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing Case: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, हथियार मॉड्यूल का किया खुलासा, चार गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में चार आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
IND vs ZIM: जिम्बाब्वे के नाम जुड़ा दुनिया का सबसे अनचाहा रिकॉर्ड, टीम इंडिया से मिली हार
जिम्बाब्वे के नाम जुड़ा दुनिया का सबसे अनचाहा रिकॉर्ड, टीम इंडिया से मिली हार
विश्व
जॉर्जिया मेलोनी का एक्शन, इटली के Gen-Z प्रदर्शनकारियों पर चलेगा केस, मां-बाप से होगी वसूली
जॉर्जिया मेलोनी का एक्शन, इटली के Gen-Z प्रदर्शनकारियों पर चलेगा केस, मां-बाप से होगी वसूली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
200 हथियार और 151 तलवारें, BJP विधायक बृजभूषण राजपूत ने किया शस्त्र पूजन
200 हथियार और 151 तलवारें, BJP विधायक बृजभूषण राजपूत ने किया शस्त्र पूजन
Home Tips
Pickle Storage Tips: सालों-साल नहीं खराब होगा अचार! जार में न करें ये 1 बड़ी भूल
सालों-साल नहीं खराब होगा अचार! जार में न करें ये 1 बड़ी भूल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget