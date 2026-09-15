गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबसचिन पायलट ने पास की पंजाब में 'अग्निपरीक्षा'? इस तस्वीर ने बढ़ाई विपक्ष की टेंशन!

सचिन पायलट ने पास की पंजाब में 'अग्निपरीक्षा'? इस तस्वीर ने बढ़ाई विपक्ष की टेंशन!

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट चंडीगढ़ में थे. इस दौरान एक ऐसी सियासी तस्वीर सामने आई जिसने विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दीं हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 15 Sep 2026 06:27 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रभारी सचिन पायलट अपनी पहली अग्निपरीक्षा पास करते दिख रहे हैं. जब उन्हें राज्य इकाई का प्रभार मिला तब सभी नेताओं के बारे में दावा किया जा रहा था कि वह अलग-अलग रास्ते पर हैं.

हालांकि प्रभारी बनने के बाद पहली बार, मंगलवार, 15 सितंबर को पंजाब पहुंचे पायलट की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के माथे की शिकन बढ़ा दी है. यह तस्वीर, पायलट ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर भी की है.

गुलजार सिंह के मामले में प्रदर्शन

दरअसल, कांग्रेस ने गुलजार सिंह की मौत के मामले में पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई. 

इसी प्रदर्शन की एक तस्वीर सामने आई जहां सचिन पायलट के एक ओर जहां पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बैठे दिखे तो वहीं दूसरी ओर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राजा अमरिंदर सिंह वडिंग. पायलट के साथ मंच पर विजय इंदर सिंगला,प्रताप सिंह बाजवा,सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजिला भी मौजूद रहे. 

लंबे वक्त से चन्नी और वडिंग के बीच अंतर्कलह

लंबे वक्त से वडिंग और चन्नी के बीच विवाद चल रहा है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के प्रभारी रहते हुए कई मौकों पर चन्नी ने मांग की थी कि वडिंग को, PPCC के मुखिया के पद से हटाया जाए. उन्होंने यहां तक कहा था कि राजा वडिंग के रहते पंजाब में चुनाव नहीं जीता जा सकता है.

चंडीगढ़ में हरपाल चीमा के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पहुंचे सचिन पायलट

कांग्रेस की गुटबाजी के सार्वजनिक होने के बाद से ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार यह दावा कर रहे थे कि पार्टी अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है. हालांकि आज चंडीगढ़ से आई इस तस्वीर ने आप और बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है.

गौरतलब है कि प्रभारी बनने के बाद पायलट के कंधे पर सबसे बड़ा जिम्मा यही था कि वह पार्टी में एकजुटता लाएं और सबको एक साथ लेकर चलें. इसी क्रम में उन्होंने बीते दिनों स्पष्ट किया था कि कांग्रेस, बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेगी.

कलह के दावों पर क्या बोले रंधावा?

नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर विपक्ष के एक नेता ने कहा कि अगर कांग्रेस में एकजुटता बढ़ती है तो निश्चित तौर पर यह हमारे लिए मुश्किल भरा होगा लेकिन हमारी तैयारियों के आगे अभी भी पार्टी कमजोर है. नेता ने दावा किया कि हम बीते कुछ महीनों में चुनाव संबंधी रणनीतियां बना चुके हैं, वहीं कांग्रेस अभी भी अंतर्कलह में ही उलझी हुई है. ऐसे में अगर वह एकजुट हो भी जाते हैं तब भी रणनीतियों और चुनावी तैयारियों में हमसे पीछे ही रहेंगे और इसका परिणाम ये होगा कि राज्य में सरकार कांग्रेस की नहीं आएगी.

इन सब दावों और तस्वीरों के बीच कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि राजस्थान में भी हमारे नेता हैं और वहां कांग्रेस कभी नहीं बंटी. छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब लड़ाई या मुकाबले की बात आती है, तो कांग्रेस एकजुट रहती है.

पार्टी की एकजुटता पर क्या बोले वडिंग?

राजा वडिंग ने भी पार्टी में एकजुटता के मुद्दे पर बयान दिया. प्रदर्शन के दौरान ही वडिंग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है. हमारे बीच किसी भी किस्म की अंतर्कलह, विपक्षी दलों के फर्जी दावों के अलावा कुछ नहीं है. जब पंजाब और पंजाब के लोगों के मुद्दों की बात आएगी तो हम सब एक साथ हैं. हम एक परिवार हैं.

आप ने किया पायलट पर वार

वहीं आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि राज्य कांग्रेस में करीब एक दर्जन लोग ऐसे हैं जो खुद को 'नाविक' कहते हैं और इन्हीं लोगों ने कांग्रेस की नाव डुबो दी है. अब उस डूबती नाव को बचाने के लिए एक पायलट आया है. सचिन पायलट से मेरा सवाल है: 1984 के सिख-विरोधी नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराए गए और कांग्रेस नेता रहे सज्जन कुमार को कांग्रेस नेता आज भी अपना आदर्श नेता कैसे कह सकते हैं? कमलनाथ को बार-बार महत्वपूर्ण पद क्यों दिए गए? सचिन पायलट उन सिखों से वोट मांगने कैसे आ सकते हैं जिन्हें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से मारा गया था? उनसे वोट मांगने से पहले सचिन पायलट को इन सवालों का जवाब देना चाहिए.

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट, वडिंग और चन्नी समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ आई यह तस्वीर आने वाले वक्त में क्या कमाल दिखाती है. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
Read More
Published at : 15 Sep 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Sachin Pilot Punjab Politics PUNJAB NEWS Punjab ElectioN 2027 Punjab Election 202u7
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
चंडीगढ़ में हरपाल चीमा के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पहुंचे सचिन पायलट
चंडीगढ़ में हरपाल चीमा के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पहुंचे सचिन पायलट
पंजाब
SAD नरम, BJP के तेवर वही, आखिर गठबंधन पर अब तक क्यों नहीं लगा विराम?
SAD बार-बार दे रही हिंट, BJP कर रही इग्नोर, दोनों के बीच गठबंधन पर विराम कब?
पंजाब
'पंजाब में 80% ड्रग सप्लाई BJP की सरकार...', केजरीवाल का बड़ा आरोप
'पंजाब में 80% ड्रग सप्लाई BJP की सरकार...', केजरीवाल का बड़ा आरोप
पंजाब
फाजिल्का: चंद पैसों के लालच में किया हमला, थाना ब्लास्ट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार
फाजिल्का: चंद पैसों के लालच में किया हमला, थाना ब्लास्ट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

KBC 18: Amitabh Bachchan ने Jaya Bachchan के साथ Time पर पहुंचने का Secret बताया
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने Clarification के साथ मांगी माफी
Yaadein: 🤗Dev और Srishti की जिंदगी में लौटीं बहारें! गांव में मिली जिंदगी की नई खुशी। #sbs
Bigg Boss 20: Gullu-Kanika के Love Angle पर सवाल, Audience को क्यों लग रहा है Romance Fake?
Bigg Boss 20: Uditi Singh की One Life खत्म, Kanika Mann-Gullu की Chemistry बनी चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाक से मिला धोखा! अब सऊदी को इजरायल पर भरोसा
हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाक से मिला धोखा! अब सऊदी को इजरायल पर भरोसा
बिहार
UCC बिहार में लागू होगा या नहीं? JDU के विरोध पर BJP बोली- 'जिनको…'
UCC बिहार में लागू होगा या नहीं? JDU के विरोध पर BJP बोली- 'जिनको…'
विश्व
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स 2026: 17 सितंबर से होगा भारत के अभियान का आगाज, जानें किस दिन किस खेल में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी
17 सितंबर से होगा भारत के अभियान का आगाज, जानें किस दिन किस खेल में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
ऐस्ट्रो
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget