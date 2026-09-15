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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबचंडीगढ़ में हरपाल चीमा के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पहुंचे सचिन पायलट

चंडीगढ़ में हरपाल चीमा के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पहुंचे सचिन पायलट

चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, सचिन पायलट समेत कई नेता पहुंचे. कांग्रेस ने गुलजार सिंह को न्याय और वित्त मंत्री हरपाल चीमा के इस्तीफे की मांग उठाई.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 15 Sep 2026 02:04 PM (IST)
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चंडीगढ़ में मंगलवार (15 सितंबर) को पंजाब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन शुरू किया. पंजाब कांग्रेस भवन, सेक्टर-15 से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास की ओर मार्च निकाला जाना है. प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े नेता और प्रदेशभर से कार्यकर्ता पहुंचे हैं. कांग्रेस इस प्रदर्शन के जरिए एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है.

प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी पहुंच गए हैं. उनके अलावा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी एक मंच पर नजर आए. चन्नी गुट से सुखजिंदर सिंह रंधावा और तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा समेत कई नेता प्रदर्शन में शामिल हुए हैं.

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गुलजार सिंह को न्याय और चीमा के इस्तीफे की मांग

कांग्रेस का यह प्रदर्शन संगरूर में आत्महत्या करने वाले गुलजार सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर है. पार्टी का आरोप है कि इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए. कांग्रेस ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग भी उठाई है.

नेताओं के पहुंचने के साथ ही प्रदर्शन स्थल पर कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. कांग्रेस भवन से थोड़ी देर में हरपाल सिंह चीमा की रिहायश की तरफ मार्च शुरू होने की संभावना है.

मार्च को देखते हुए चंडीगढ़ में कड़ी सुरक्षा

कांग्रेस के प्रस्तावित मार्च को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. प्रदर्शन स्थल और मार्च के संभावित रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पंजाब कांग्रेस भवन से करीब एक किलोमीटर पहले ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है.

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पुलिस की टीमें प्रदर्शन स्थल और संभावित मार्च रूट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के जुटने के बीच अब सभी की नजर इस बात पर है कि हरपाल चीमा के आवास की ओर मार्च किस तरह आगे बढ़ता है और पुलिस इसे किस तरह संभालती है.

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Published at : 15 Sep 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
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