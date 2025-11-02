हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: CM भगवंत मान ने श्रीमुक्तसर साहिब को दी 138 करोड़ की सौगात, ये प्रोजेक्ट किया शुरू

पंजाब: CM भगवंत मान ने श्रीमुक्तसर साहिब को दी 138 करोड़ की सौगात, ये प्रोजेक्ट किया शुरू

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री ने श्रीमुक्तसर साहिब के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. सीएम ने 138.82 करोड़ के सीवरेज और जल आपूर्ति प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Nov 2025 09:18 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब को मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार (1 नवंबर) को श्री मुक्तसर साहिब पहुंचे हैं. यहां के गुरू गोबिंद सिंह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 138.82 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों में नए सीवरेज सिस्टम के लिए 90 करोड़ 68 लाख रुपए जबकि जल आपूर्ति के प्रोजेक्टों के लिए 48 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. 

उन्होंने कहा कि इस शहर में 31 हजार घर हैं और इन प्रोजेक्टों के पूरा होने पर एक लाख 58 हजार लोगों को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि अब लोगों को पीने के साफ पानी और सीवरेज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.

जनसभा में क्या बोले सीएम भगवंत मान?

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “ऐतिहासिक शहर में 30 सालों बाद नया सीवरेज और जल आपूर्ति प्रोजेक्टों की शुरुआत की जा रही है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले समय में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री इस जिले से बनते रहे हैं. उसके बाद भी इस शहर को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया. मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि परमात्मा ने इस ऐतिहासिक शहर में बड़े प्रोजेक्टों की शुरुआत करने का सौभाग्य बख्शा है.”

शहर की सीवरेज और जल आपूर्ति की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "शहर का सीवरेज सिस्टम अपनी आयु पूरी कर चुका है और शहर में सीवरेज ब्लॉक होने की बहुत बड़ी समस्या है. कई नई आबादियां सीवरेज की सुविधा से वंचित हैं." 

सीवरेज और जल आपूर्ति की समस्या होगी खत्म- भगवंत मान

सीएम मान ने बताया नए प्रोजेक्टों से श्री दरबार साहिब के आस-पास के इलाके और अन्य जगहों पर सीवरेज और जल आपूर्ति की समस्या खत्म हो जाएगी. उन्होंने बताया कि कोटकपूरा रोड मेन जल घर और अबोहर रोड जल घर पर दो नंबर पानी की ऊंची टंकियां बनाई जाएंगी. 

उन्होंने बताया कि इन विकास कार्यों के दौरान खोदी जाने वाली विभिन्न विभागों की मुख्य सड़कें और नगर कौंसिल की गलियां की पुनर्निर्माण के लिए इसी प्रोजेक्ट के तहत 17 करोड़ की व्यवस्था की गई है. उन्होंने अधिकारियों को दोनों प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने के आदेश दिए.

पंजाब में नशे को लेकर बोले सीएम मान

पंजाब को नशों की दलदल में धकेलने वाली पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "पंजाब सरकार को प्रदेश के माथे से नशों का कलंक हटाने के लिए ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ जैसी मुहिम चलानी पड़ रही हैं."

भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछली सरकारों ने नशा तस्करों पर नकेल नहीं कसी जिसके कारण हजारों नौजवान मौत के मुंह में चले गए. अब हम नशा तस्करों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जबकि पारंपरिक पार्टियां संरक्षण देती थी.”

जेल में बंद अकाली मंत्री के पक्ष में नेताओं पर साधा निशाना 

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नाभा जेल में बंद पूर्व अकाली मंत्री के पक्ष में आए पारंपरिक पार्टियों के नेताओं पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि "यह कितनी हैरानी की बात है कि जो नेता नशा तस्करी के आरोपों का सामना कर रहा हो, उसके पक्ष में कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खैहरा, भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू ने खुलकर बयानबाजी की." 

उन्होंने कहा कि "इससे पारंपरिक पार्टियों की आपसी मिलीभगत सामने आई है जो सत्ता में होने पर एक-दूसरे के काले कारनामों पर पर्दा डालती रही हैं." भगवंत सिंह मान ने कहा कि "इन पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं है जिसके कारण वे उन पर निजी दुष्प्रचार कर रहे हैं."

Input By : अशफाक ढुड्डी
Published at : 02 Nov 2025 09:18 PM (IST)
Embed widget