हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: फिरोजपुर के मेन बाजार में गुंडागर्दी, दुकानदारों पर फायरिंग, पुलिस ने शुूरू की जांच

Punjab: फिरोजपुर के मेन बाजार में गुंडागर्दी, दुकानदारों पर फायरिंग, पुलिस ने शुूरू की जांच

Firozpur News: फिरोजपुर में मामूली विवाद में युवकों ने दुकानदारों से मारपीट की, आरोपियों ने फायरिंग कर दहशत भी फैलाई. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 31 Oct 2025 10:43 PM (IST)
पंजाब के फिरोजपुर शहर के मेन बाजार से गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां कॉस्मेटिक की दुकान के अंदर स्टोर में सीसीटीवी को लेकर हुए विवाद में दुकानदारों पर फायरिंग की गई है. इस हमले में दो दुकानदार और दूसरी गुट का भी नौजवान घायल हुआ है. वहीं, दबंगई की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है.

बताया गया कि एक लड़की इस दुकान समान लेने आई थी, जो दुकान के एक स्टोर रूम में ट्राई के लिए गई थी. उसने अंदर कैमरे देख अपने भाइयों को बुलाया. उसके बाद लड़की के परिवार वालों ओर दुकानदारों में जमकर झड़प हुई. डीएसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. मामला दर्ज किया जा रहा है.

'युवती के साथियों ने बिना बात सुने की मारपीट'

वहीं, दुकानदार ने बताया कि एक लड़की इस दुकान समान लेने आई थी, जो दुकान के एक स्टोर रुम में ट्राई के लिए गई थी. उसने अंदर कैमरे देखकर हंगामा किया. दुकानदार के मुताबिक, "हमने पहले ही सीसीटीवी बंद कर दिए थे, लेकिन दुकान पर आए युवकों ने बिना बात सुने ही उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. बीच-बचाव करने आये लोगों के साथ भी युवकों ने मारपीट की."

दुकानदारों ने की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग

दुकानदारों के मुताबिक, युवती के साथ युवकों ने गुंडागर्दी की हदों को पार करते हुए जो भी बीच-बचाव करने आया उसके साथ मारपीट की. दबंगों द्वारा काफी देर तक हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई. वहीं इस घटना के विरोध में दुकानदारों ने अपनी दुकानों शटर बंद कर विरोध जताया. दुकानदारों ने मांग की है कि गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी

वहीं डीएसपी बारजिंदर सिंह ने इस बाबत कहा कि प्रकरण की जांच की जा रही है. साथ ही मामला दर्ज किया जा रहा है. वहीं फिरोजपुर सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने मारपीट के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि दो गुटो में झड़प का मामला सामने आया है, कुल तीन लोग जख्मी हुए है. सभी का इलाज किया जा रहा है.

भगवंत मान सरकार कराएगी 'श्री काली माता मंदिर' का कायाकल्प, 75 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू

Input By : सनी चोपड़ा
Published at : 31 Oct 2025 10:39 PM (IST)
Firozpur News PUNJAB NEWS
