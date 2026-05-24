Baba Deep Singh Gurudwara News: पंजाब के अमृतसर के गुरुद्वारा शहीद गंज बाबा दीप सिंह में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसने वहां मौजूद श्रद्धालुओं को झकझोर कर रख दिया. निर्माणाधीन लंगर हॉल की छत से लोहे की भारी प्लेटें अचानक टूटकर नीचे गिर गईं, जिसकी चपेट में सेवा कर रही कई महिलाएं आ गईं.

इस दर्दनाक हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. सभी घायलों को इलाज के लिए गुरु रामदास अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है.

पुलिस और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. अमृतसर की पुलिस सुपरिटेंडेंट अमनदीप कौर ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना. उन्होंने बताया कि सभी घायल महिलाओं का इलाज किया जा रहा है और डॉक्टरों की टीम लगातार मौजूद है.

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उन्होंने कहा " हादसे के बाद घायल महिलाओं के साथ बहुत सारे लोग अस्पताल के अंदर पहुंच गए थे, जिसके कारण इलाज में रुकावट आ रही थी. पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की ताकि घायलों का सही तरीके से उपचार किया जा सके.

घायल महिला ने सुनाई हादसे की कहानी

छत गिरने के कारण घायल हुई अजनाला की एक महिला ने कहा, "मैं भी माथा टेकने के लिए लाइन में खड़ी थी, तभी अचानक तेज आवाज हुई और ऊपर से लोहे की प्लेटें गिरने लगीं. महिला के अनुसार, पहले उन्हें झटका लगा और वह नीचे गिर गई, जिस कारण घबराहट में बेहोश हो गई. होश आने पर उन्हें पता चला कि इस हादसे में कई महिलाएं घायल हो चुकी हैं और दो महिलाओं की मौत हो गई है. महिला ने बताया कि उनके सिर में गंभीर चोट आई है और टांके लगाए गए हैं.

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