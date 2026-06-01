'बिक्रम मजीठिया को जेल में डालना अब प्रतिष्ठा का मुद्दा', रेड मामले पर सुखबीर बादल का बड़ा बयान

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के घर पर पंजाब पुलिस की रेड के बाद से पंजाब का सियासी माहौल गर्म हो गया है. शिअद समेत अन्य विपक्षी दल पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर हैं. इसी क्रम में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का भी प्रतिक्रिया आई है.

सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि यह सारी बदले की राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है. बादल ने कहा, "वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हताश हैं. उन्होंने मजीठिया के निर्वाचन क्षेत्र में पूरी ताकत लगा दी. पहले तो वोट रद्द करवाने की कोशिश की, फिर बूथ कैप्चरिंग की, लेकिन फिर भी मजीठिया साहब जीत गए. अब उन्होंने उन्हें जेल में डालने को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है. यह सब पंजाब सरकार की सुनियोजित साजिश है."

Chandigarh: On Punjab Police conducted a raid at SAD leader Bikram Singh Majithia’s house, Shiromani Akali Dal President Sukhbir Singh Badal says, "Look, this is all political vendetta. They are misleading and frustrated. They put in full effort in Majithia’s constituency, first… pic.twitter.com/mzoLJBonyg — IANS (@ians_india) June 1, 2026

बिक्रम मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार

जानकारी के लिए बता दें कि मजीठा थाने पर हुए कथित हमले के मामले में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. मजीठिया की तलाश में सोमवार (1 जून) सुबह पंजाब पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापे मारे, लेकिन वे वहां नहीं मिले.

पंजाब पुलिस की टीम सोमवार सुबह अमृतसर के ग्रीन एवेन्यू स्थित बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के आवास पर पहुंची. पुलिस टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही अकाली दल के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हुए. इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी की स्थिति बन गई.

अमृतसर के एसपी देहात आदित्य वारियर ने बताया कि जिस-जिस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं. यहां पुलिस की तैनाती इसलिए की गई है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे. पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल और अमृतसर में मजीठिया के सहयोगियों से जुड़े 6 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की. अभी भी अमृतसर और चंडीगढ़ समेत कई स्थानों पर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

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