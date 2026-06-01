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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'बिक्रम मजीठिया को जेल में डालना अब प्रतिष्ठा का मुद्दा', रेड मामले पर सुखबीर बादल का बड़ा बयान

'बिक्रम मजीठिया को जेल में डालना अब प्रतिष्ठा का मुद्दा', रेड मामले पर सुखबीर बादल का बड़ा बयान

Sukhbir Singh Badal: सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि बिक्रम मजीठिया के घर पंजाब पुलिस की रेड 'बदले की भावना' से की गई है. उनका दावा है कि मजीठिया के चुनाव जीतने के बाद यह एक्शन लिया गया है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 01 Jun 2026 02:42 PM (IST)
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शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के घर पर पंजाब पुलिस की रेड के बाद से पंजाब का सियासी माहौल गर्म हो गया है. शिअद समेत अन्य विपक्षी दल पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर हैं. इसी क्रम में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का भी प्रतिक्रिया आई है. 

सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि यह सारी बदले की राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है. बादल ने कहा, "वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हताश हैं. उन्होंने मजीठिया के निर्वाचन क्षेत्र में पूरी ताकत लगा दी. पहले तो वोट रद्द करवाने की कोशिश की, फिर बूथ कैप्चरिंग की, लेकिन फिर भी मजीठिया साहब जीत गए. अब उन्होंने उन्हें जेल में डालने को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है. यह सब पंजाब सरकार की सुनियोजित साजिश है."

बिक्रम मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार

जानकारी के लिए बता दें कि मजीठा थाने पर हुए कथित हमले के मामले में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. मजीठिया की तलाश में सोमवार (1 जून) सुबह पंजाब पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापे मारे, लेकिन वे वहां नहीं मिले.

पंजाब पुलिस की टीम सोमवार सुबह अमृतसर के ग्रीन एवेन्यू स्थित बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के आवास पर पहुंची. पुलिस टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही अकाली दल के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हुए. इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी की स्थिति बन गई. 

अमृतसर के एसपी देहात आदित्य वारियर ने बताया कि जिस-जिस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं. यहां पुलिस की तैनाती इसलिए की गई है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे. पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल और अमृतसर में मजीठिया के सहयोगियों से जुड़े 6 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की. अभी भी अमृतसर और चंडीगढ़ समेत कई स्थानों पर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Ludhiana News: पाना-चाबी फैक्ट्री में गैस लीक, दम घुटने से पिता-बेटे समेत 3 की मौत, कई मजदूर अस्पताल में भर्ती

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 01 Jun 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Bikram Singh Majithia Sukhbir Singh Badal PUNJAB NEWS
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