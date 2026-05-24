Punjab: पिता की लापरवाही पड़ी भारी! पिस्तौल से निकली गोली ने छीनी मासूम बच्चे की जान, दादी घायल

Amritsar Child Death Case: पंजाब के जिले अमृतसर के छेहरटा इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. श्रृंगार एवेन्यू इलाके में देर रात तीन साल के मासूम बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उसकी दादी भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गईं.

मृतक बच्चे की पहचान अंश के रूप में हुई है, जिसकी उम्र महज 3 साल है. बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब बच्चा अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से खेल रहा था और अचानक गोली चल गई.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, बच्चे के पिता साजन इस्लामाबाद इलाके में कबाड़ का काम करते हैं. शनिवार सुबह वह बच्चों की पी.टी.एम. के लिए स्कूल गए थे और अपनी लाइसेंसी पिस्तौल भी साथ लेकर गए थे. स्कूल से लौटने के बाद कपड़े बदलते समय उन्होंने अपनी लोडेड पिस्तौल बिस्तर पर रख दी.

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इसी दौरान खेलते-खेलते मासूम अंश ने पिस्तौल उठा ली और गलती से ट्रिगर दब गया. गोली सीधे मासूम अंश को जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बच्चे के पास बैठी उसकी दादी को भी गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना मिलते ही छेहरटा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज बलविंदर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में यह हादसा लापरवाही के कारण हुआ है. पुलिस के अनुसार, मामले में फिलहाल धारा 174 के तहत कार्रवाई की गई है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हथियार को बच्चों की पहुंच से दूर क्यों नहीं रखा गया था.

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