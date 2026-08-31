'BJP और RSS की...', मोहन भागवत के हिंदू-मुस्लिम वाले बयान पर बोले वारिस पठान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी-आरएसएस को घेरा

उन्होंने भागवत के बयान को पाखंडपूर्ण और भ्रामक करार दिया.

पठान ने 'नफरती चिंटुओं' पर भागवत की चुप्पी पर सवाल उठाए.

RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान कहते हैं ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि मैं मोहन भागवत के इस बयान को पाखंडपूर्ण, दोहरे मापदंड वाला और भ्रामक मानता हूं. उन्होंने कहा कि मोहन भागवत, BJP और RSS के कथनी और करनी में जमीन-आसमान का फर्क है. इनकी विचारधारा हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रही है.

'नफरत फैलाने वाले 'चिंटू' रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं'

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने सोमवार (31 अगस्त) को मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा, ''मैं मोहन भागवत के इस बयान को पाखंडपूर्ण, दोहरे मापदंड वाला और भ्रामक मानता हूं. आप वहां जाकर उस ऑडियंस से बात कर रहे हैं, फिर भी यहां आपके नफरत फैलाने वाले 'चिंटू' रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं, अनाप-शनाप बक रहे हैं. आए दिन मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात करते हैं, इनको बाहर भेजो, ये हिंदू राष्ट्र है और वहां जाकर आप ये बात करते हैं तो यहां वालों को आप क्यों नहीं समझाते हैं.''

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | On RSS Chief Mohan Bhagwat's statement, AIMIM leader Waris Pathan says, "I consider this statement by Mohan Bhagwat to be hypocritical, a double standard, and deceptive. You go there and speak to that audience, yet here, your hateful 'chintus' are… pic.twitter.com/d2XnoI7TMG — ANI (@ANI) August 31, 2026

तुम्हारे आका ने बोल दिया कि तुम हिंदू नहीं हो- वारिस पठान

वारिस पठान ने आगे तंज कसते हुए कहा, ''मोहन भागवत ने कहा कि अब जो भी मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बात करेगा, वो हिंदू ही नहीं है. मैं उनसे सवाल करता हूं कि आपके जो नफरती 'चिंटू' हैं जो रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं, उनसे पूछें कि आपका धर्म क्या है. इन्होंने तो बोल दिया कि वो हिंदू ही नहीं हैं. हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारे आका ने बोल दिया कि तुम हिंदू नहीं हो.''

बांटने वाली पाखंडपूर्ण राजनीति से देश नहीं चलेगा- वारिस पठान

एआईएमआईएम नेता ने आरएसएस और बीजेपी को घेरते हुए कहा, ''मोहन भागवत, BJP और RSS के कथनी और करनी में जमीन-आसमान का फर्क है. इनकी आइडियोलॉजी क्या है? ये हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रहे. आजादी में इन्होंने क्या योगदान दिया, आजादी के वक्त अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे. ये हेडगेवार, गोवलकर, यही सावरकर. मोहन भागवत जी आपके माध्यम से एक चीज बोल दूं कि ये देश आपकी बांटने वाली पाखंडपूर्ण राजनीति से नहीं चलेगा. यह ध्रुवीकरण की राजनीति से नहीं चलेगा. देश संविधान से चलेगा.''

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