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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'BJP और RSS की...', मोहन भागवत के हिंदू-मुस्लिम वाले बयान पर बोले वारिस पठान

'BJP और RSS की...', मोहन भागवत के हिंदू-मुस्लिम वाले बयान पर बोले वारिस पठान

AIMIM नेता वारिस पठान ने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमेशा से इनकी आइडियोलॉजी मुसलमानों के खिलाफ रही है. यह देश आपकी बांटने वाली, पाखंडपूर्ण राजनीति से नहीं चलेगा.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 31 Aug 2026 10:44 PM (IST)
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  • एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी-आरएसएस को घेरा
  • उन्होंने भागवत के बयान को पाखंडपूर्ण और भ्रामक करार दिया.
  • पठान ने 'नफरती चिंटुओं' पर भागवत की चुप्पी पर सवाल उठाए.

RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान कहते हैं ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि मैं मोहन भागवत के इस बयान को पाखंडपूर्ण, दोहरे मापदंड वाला और भ्रामक मानता हूं. उन्होंने कहा कि मोहन भागवत, BJP और RSS के कथनी और करनी में जमीन-आसमान का फर्क है. इनकी विचारधारा हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रही है.

'नफरत फैलाने वाले 'चिंटू' रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं'

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने सोमवार (31 अगस्त) को मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा, ''मैं मोहन भागवत के इस बयान को पाखंडपूर्ण, दोहरे मापदंड वाला और भ्रामक मानता हूं. आप वहां जाकर उस ऑडियंस से बात कर रहे हैं, फिर भी यहां आपके नफरत फैलाने वाले 'चिंटू' रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं, अनाप-शनाप बक रहे हैं. आए दिन मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात करते हैं, इनको बाहर भेजो, ये हिंदू राष्ट्र है और वहां जाकर आप ये बात करते हैं तो यहां वालों को आप क्यों नहीं समझाते हैं.'' 

तुम्हारे आका ने बोल दिया कि तुम हिंदू नहीं हो- वारिस पठान

वारिस पठान ने आगे तंज कसते हुए कहा, ''मोहन भागवत ने कहा कि अब जो भी मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बात करेगा, वो हिंदू ही नहीं है. मैं उनसे सवाल करता हूं कि आपके जो नफरती 'चिंटू' हैं जो रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं, उनसे पूछें कि आपका धर्म क्या है. इन्होंने तो बोल दिया कि वो हिंदू ही नहीं हैं. हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारे आका ने बोल दिया कि तुम हिंदू नहीं हो.'' 

बांटने वाली पाखंडपूर्ण राजनीति से देश नहीं चलेगा- वारिस पठान

एआईएमआईएम नेता ने आरएसएस और बीजेपी को घेरते हुए कहा, ''मोहन भागवत, BJP और RSS के कथनी और करनी में जमीन-आसमान का फर्क है. इनकी आइडियोलॉजी क्या है? ये हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रहे. आजादी में इन्होंने क्या योगदान दिया, आजादी के वक्त अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे. ये हेडगेवार, गोवलकर, यही सावरकर. मोहन भागवत जी आपके माध्यम से एक चीज बोल दूं कि ये देश आपकी बांटने वाली पाखंडपूर्ण राजनीति से नहीं चलेगा. यह ध्रुवीकरण की राजनीति से नहीं चलेगा. देश संविधान से चलेगा.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 31 Aug 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
Waris Pathan MOHAN BHAGWAT
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