ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'वो शेर आदमी हैं', ईरानी राष्ट्रपति की संजय राउत ने की जमकर तारीफ

'वो शेर आदमी हैं', ईरानी राष्ट्रपति की संजय राउत ने की जमकर तारीफ

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने ईरान के राष्ट्रपति को ‘शेर आदमी’ बताया. इसके साथ ही अमित शाह के मुंबई में ज्यादा रहने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 13 Sep 2026 02:25 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के भारत आने को लेकर बड़ा बयान दिया है. ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, इसके बावजूद ईरान ने मजबूती से मुकाबला किया. राउत ने कहा कि ईरान एक शेर राष्ट्र है और उसके नेता भी शेर हैं.

उन्होंने कहा, "मैंने कहा ना, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष यहां आए हैं. वो शेर आदमी हैं. पूरा विश्व उनके खिलाफ गया. अमेरिका और इजराइल ने ईरान को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. लेकिन वो शेर राष्ट्र है और उनके सभी नेता शेर हैं. उनमें से एक शेर दिल्ली में आया है और ये अभिमान की बात है. वो अपनी लड़ाइयां लड़ सकते हैं."

मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन की तैयारी तेज, पुलिस से मांगी अनुमति

अमित शाह अब मुंबई में रहते हैं- संजय राउत

इसके बाद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई में रहने को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "अमित शाह मुंबई में रहते हैं. आजकल दिल्ली में नहीं जाते. जब से जंतर-मंतर का आंदोलन हुआ है या राहुल गांधी ने, या अभिजीत दीपके ने जो हवा टाइट कर दी है, सरकार की भागमभाग हो गई है. तब से ये लोग दिल्ली में कम रहते हैं, मुंबई में ज्यादा रहते हैं."

‘मुंबई में व्यापार, पैसा और बिल्डर हैं’

राउत ने आगे अमित शाह को लेकर कहा कि यहां व्यापार, पैसा और बिल्डर हैं, ये व्यापारी लोग हैं तो व्यापारी तो ऐसे माहौल में रहेंगे इसलिए व्यापारी वर्ग के लिए यह जगह ज्यादा बेहतर है.

Ganesh Chaturthi 2026: गणेशोत्सव के बीच मुंबई के 4 फुटओवर ब्रिज बंद, जांच में जर्जर मिला ढांचा

उन्होंने कहा, "यहां व्यापार है, पैसा है, बिल्डर हैं. उनके लिए अच्छा माहौल है. व्यापारी लोग हैं, तो व्यापारी तो ऐसे माहौल में रहेंगे जहां शेयर बाजार है, जहां उद्योगपति हैं, जहां जमीनों के सौदे होते हैं. व्यापारी लोग तो यहीं रहेंगे ना. कहां जाएंगे? दिल्ली में नहीं होता यह सब कुछ. दिल्ली में सब दलाली होती है. लेकिन आप इनको डरते हैं, ये लोग."

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Iranian President MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन की तैयारी तेज, पुलिस से मांगी अनुमति
मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन की तैयारी तेज, पुलिस से मांगी अनुमति
महाराष्ट्र
Ganesh Chaturthi 2026: गणेशोत्सव के बीच मुंबई के 4 फुटओवर ब्रिज बंद, जांच में जर्जर मिला ढांचा
गणेशोत्सव के बीच मुंबई के 4 फुटओवर ब्रिज बंद, जांच में जर्जर मिला ढांचा
महाराष्ट्र
मुबंई के वसई-विरार में भारी बारिश से जलभराव, येलो अलर्ट जारी
मुबंई के वसई-विरार में भारी बारिश से जलभराव, येलो अलर्ट जारी
महाराष्ट्र
मुंबई एयरपोर्ट की मस्जिद पर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई न होने पर उठे सवाल
मुंबई एयरपोर्ट की मस्जिद पर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई न होने पर उठे सवाल
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
बिहार
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
बॉलीवुड
सोनाली कुलकर्णी ने की आमिर खान की तारीफ, बोलीं- लड़कियां मर रही हैं शादी के लिए
सोनाली कुलकर्णी ने की आमिर खान की तारीफ, बोलीं- लड़कियां मर रही हैं शादी के लिए
क्रिकेट
महिला एशिया कप: आज बदले की बारी, श्रीलंका को रौंद चैंपियन बनेगा भारत
आज बदले की बारी, श्रीलंका को रौंद चैंपियन बनेगा भारत
विश्व
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
विश्व
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
हेल्थ
आपकी मुस्कान बता सकती है ओरल हेल्थ का हाल, इसे कैसे ठीक करें?
आपकी मुस्कान बता सकती है ओरल हेल्थ का हाल, इसे कैसे ठीक करें?
शिक्षा
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका आनंद, जिनकों BSP की कमान सौंपेंगी मायावती?
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका आनंद, जिनकों BSP की कमान सौंपेंगी मायावती?
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ABP NEWS
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
ABP NEWS
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
ABP NEWS
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
ABP NEWS
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
Embed widget