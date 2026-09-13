'वो शेर आदमी हैं', ईरानी राष्ट्रपति की संजय राउत ने की जमकर तारीफ

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के भारत आने को लेकर बड़ा बयान दिया है. ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, इसके बावजूद ईरान ने मजबूती से मुकाबला किया. राउत ने कहा कि ईरान एक शेर राष्ट्र है और उसके नेता भी शेर हैं.

उन्होंने कहा, "मैंने कहा ना, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष यहां आए हैं. वो शेर आदमी हैं. पूरा विश्व उनके खिलाफ गया. अमेरिका और इजराइल ने ईरान को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. लेकिन वो शेर राष्ट्र है और उनके सभी नेता शेर हैं. उनमें से एक शेर दिल्ली में आया है और ये अभिमान की बात है. वो अपनी लड़ाइयां लड़ सकते हैं."

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VIDEO | Thane: During a press conference, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut (@rautsanjay61) says, “I told you that the President of Iran has come here. He is a lion of a man. The entire world went against him. America and Israel left no stone unturned in trying to destroy Iran. But… pic.twitter.com/xUAEGYhhas — Press Trust of India (@PTI_News) September 13, 2026

अमित शाह अब मुंबई में रहते हैं- संजय राउत

इसके बाद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई में रहने को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "अमित शाह मुंबई में रहते हैं. आजकल दिल्ली में नहीं जाते. जब से जंतर-मंतर का आंदोलन हुआ है या राहुल गांधी ने, या अभिजीत दीपके ने जो हवा टाइट कर दी है, सरकार की भागमभाग हो गई है. तब से ये लोग दिल्ली में कम रहते हैं, मुंबई में ज्यादा रहते हैं."

‘मुंबई में व्यापार, पैसा और बिल्डर हैं’

राउत ने आगे अमित शाह को लेकर कहा कि यहां व्यापार, पैसा और बिल्डर हैं, ये व्यापारी लोग हैं तो व्यापारी तो ऐसे माहौल में रहेंगे इसलिए व्यापारी वर्ग के लिए यह जगह ज्यादा बेहतर है.

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उन्होंने कहा, "यहां व्यापार है, पैसा है, बिल्डर हैं. उनके लिए अच्छा माहौल है. व्यापारी लोग हैं, तो व्यापारी तो ऐसे माहौल में रहेंगे जहां शेयर बाजार है, जहां उद्योगपति हैं, जहां जमीनों के सौदे होते हैं. व्यापारी लोग तो यहीं रहेंगे ना. कहां जाएंगे? दिल्ली में नहीं होता यह सब कुछ. दिल्ली में सब दलाली होती है. लेकिन आप इनको डरते हैं, ये लोग."