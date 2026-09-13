मुबंई के वसई-विरार में भारी बारिश से जलभराव, येलो अलर्ट जारी

मुबंई के वसई-विरार में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण शहर में आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है. हालात ऐसे हैं कि लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है. कई जगहों पर जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां आज पानी में डूबी

शहर में जलभराव का असर वाहनों पर भी देखने को मिल रहा है. कल सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां आज पानी में डूबी हुई नजर आईं. कुछ इलाकों में घुटनों तक पानी जमा हो गया है, जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई सड़कें और इलाके पानी में डूब जाने के कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है. लोगों को जलभराव वाले रास्तों से गुजरने में परेशानी हो रही है.

इस बीच म्युनिसिपल बस स्टॉप के भी पानी में डूबे होने की तस्वीर सामने आई है. बस स्टॉप पर पानी जमा होने के कारण यात्रियों के सामने भी परेशानी खड़ी हो गई है. स्थिति ऐसी है कि लोगों के पास बस का इंतजार करने के लिए सुरक्षित जगह तक उपलब्ध नहीं है.

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गणेशोत्सव के बीच भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई चिंता

एक तरफ गणेशोत्सव के बीच गणेश जी का आगमन नजदीक आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश ने वसई-विरार के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. यदि बारिश की तेज रफ्तार इसी तरह जारी रही, तो शहर में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं.

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