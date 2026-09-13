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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन की तैयारी तेज, पुलिस से मांगी अनुमति

मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन की तैयारी तेज, पुलिस से मांगी अनुमति

मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच आजाद मैदान में 5 हजार समर्थकों के जुटने की तैयारी है. वहीं, मनोज जरांगे पाटिल का अनशन 16वें दिन जारी है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 13 Sep 2026 12:38 PM (IST)
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मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है. मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन करने के लिए मराठा आंदोलन समिति ने आजाद मैदान पुलिस थाने में अनुमति के लिए आवेदन दिया है. आवेदन में करीब 5 हजार आंदोलनकर्ताओं के आजाद मैदान में जुटने की बात कही गई है. ऐसे में आने वाले दिनों में मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है.

जरांगे पाटिल के अनशन का 16वां दिन

वहीं, जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में मनोज जरांगे पाटिल का अनशन लगातार 16वें दिन भी जारी है. लंबे समय से भूख हड़ताल पर रहने के कारण उनकी सेहत को लेकर समर्थकों के साथ प्रशासन की चिंता भी बढ़ी हुई है. बीती रात पुलिस के कई बड़े अधिकारी जरांगे पाटिल से मिलने पहुंचे और उनसे बातचीत की.

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मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर 12 सितंबर का दिन काफी अहम था. मनोज जरांगे पाटिल ने कल दोपहर 12 बजे अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में मुंबई में आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा और रणनीति तय की जानी है.

जरांगे पाटिल पहले ही मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन करने की बात कह चुके हैं. अब आंदोलन समिति की ओर से पुलिस से अनुमति मांगे जाने के बाद मुंबई में होने वाले प्रदर्शन को लेकर हलचल बढ़ गई है.

आंदोलन की आगे की दिशा पर नजर

जरांगे पाटिल के अनशन का 16वां दिन होने के साथ ही अब आंदोलन की आगे की दिशा पर सभी की नजर है. आज होने वाली बैठक में समर्थकों के साथ आगे की रणनीति पर फैसला लिया जा सकता है.

दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. मुंबई में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती भी रहेगी.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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