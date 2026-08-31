महाराष्ट्र: राज ठाकरे के बेटे ने कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस से हटवाई PM मोदी की फोटो

महाराष्ट्र के पुणे में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल के दफ्तर में लगी पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को जबरन हटवाया है. बताया जा रहा है कि अमित ठाकरे ने ऑफिस से पीएम मोदी की फोटो हटवाई है.

यह पूरी घटना पुणे के शिवाजीनगर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की बताई जा रही है. इसमें आखिर में एक स्टूडेंट पूछता है कि प्रोफेसर के ऑफिस में पीएम मोदी की फोटो क्यों है और ठाकरे ने फोटो देखकर वर्कर्स से कहा कि महाराज के बगल में फोटो न लगाएं.

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छात्रों की समस्याओं के चलते पहुंचे थे कॉलेज

अमित ठाकरे कॉलेज के प्रिंसिपल के पास अलग-अलग मामलों के बारे में पूछने गए थे. इस दौरान यह पूरी घटना वहीं घटी है. इस दौरान वह छात्रों को मिल रही सुविधाओं का जायजा भी लेने पहुंचे थे. अमित ठाकरे ने कॉलेज के प्रिंसिपल से कैंटीन में खाने की कमी और खेल कोटा के तहत खिलाड़ियों के लिए कोचों के न होने पर सवाल किया. इसी दौरान एक छात्र ने उन्हें बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉ. बाबासाहेब की फोटो के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी तस्वीर लगी हुई है.

इस पर अमित ठाकरे ने प्रिंसिपल से सवाल किया कि शिवाजी महाराज और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की तस्वीरों के बगल में नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगी है? इसके तुरंत बाद कार्यकर्ताओं ने पीएम की तस्वीर को हटा दिया. अब यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वहीं इस घटना को लेकर अब विवाद होना भी तय माना जा रहा है.

तस्वीर हटाए जाने पर क्या बोले अमित ठाकरे?

पीएम मोदी की तस्वीर हटाए जाने की घटना पर अमित ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि एक छात्र द्वारा मुझे इस बारे में जानकारी दी गई. पीएम मोदी को इस तरह उच्च स्तर पर नहीं रखा जाना चाहिए. पीएम मोदी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर से नहीं की जा सकती है.

उन्होंने बताया, "सरकारी कॉलेज में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाने का एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन उसके ठीक बगल में पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी जाती है. ऐसे नहीं होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर से के बगल में पीएम मोदी की फोटो हो."

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