वसई में क्लोरीन का सिलेंडर लीक, इलाके में गैस फैलने से मचा हड़कंप, 1 की मौत
Vasai Gas Leak: पालघर जिले के वसई में क्लोरीन का सिलेंडर लीक होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. इसके अलावा इसमें करीब 18 लोग प्रभावित हुए हैं.
महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में क्लोरीन का सिलेंडर लीक होने की घटना सामने आई है. वसई पश्चिम के दिवानमान इलाके में पानी की टंकी है, उसी टंकी के नीचे यह क्लोरीन सिलेंडर रखा हुआ था. यह घटना मंगलवार (25 नवंबर) की दोपहर लगभग 4 बजे हुई. इस लीकेज के बाद अचानक पूरे इलाके में गैस फैलने लगी, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया. इसके साथ ही कई लोगों को उल्टियां भी होने लगीं. लोगों ने तुरंत स्थलांतरण भी किया.
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड के जवान और माणिकपुर पुलिस पहुंची. लगभग एक घंटे बाद सिलेंडर को नष्ट (डिस्ट्रॉय) किया गया. वसई के सनसिटी क्षेत्र में स्थित इस सिलेंडर को निष्क्रिय किया गया. गैस लीक की सूचना मिलते ही वसई-विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (VVCMC) की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया.
पालघर के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि यह घटना शहर के दीवानमन इलाके में सन सिटी स्थित एक श्मशान घाट के पास हुई. उन्होंने बताया, "दोपहर में एक पुराने सिलेंडर से क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना मिली. सूचना मिलने के बाद, वसई विरार शहर महानगरपालिका (वीवीसीएमसी) के अग्निशमन विभाग की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अभियान शुरू किया."
सिलेंडर को पास के जलाशय में फेंका गया
कदम ने बताया कि देव कांतिलाल पारदीवाल नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अग्निशमन विभाग के सन सिटी प्रभारी केंद्र अधिकारी विजय राणे, दमकल गाड़ी के ड्राइवर सचिन मोरे और प्रमोद पाटिल, तथा दमकलकर्मी कल्पेश पाटिल और कुणाल पाटिल समेत 10 अन्य लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायत की एवं उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्होंने बताया कि अन्य अग्निशमन कर्मियों ने रिसाव वाले सिलेंडर पर लगातार पानी छिड़ककर स्थिति को नियंत्रित किया और फिर उसे पास के जलाशय में फेंक दिया.
