अयोध्या पर उद्धव गुट की पहली प्रतिक्रिया, 'राम मंदिर पर भगवा लहराना स्वाभिमान की बात लेकिन...'

अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (25 नवंबर) को धर्म ध्वजा फहराया. RSS प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहे. पीएम मोदी ने कहा कि सदियों के जख्म और दर्द भर रहे हैं, क्योंकि 500 साल पुराना संकल्प आखिरकार राम मंदिर के औपचारिक निर्माण के साथ पूरा हो रहा है. अब इस पर उद्धव ठाकरे गुट की प्रतिक्रिया सामने आई है.

जहां मंदिर, वहां भगवा रहता है- अंबादास दानवे

उद्धव ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे ने कहा, "श्री राम मंदिर पर भगवा लहराना तो स्वाभिमान की बात है. पूरे हिंदुस्तान में मंदिर जहां है, वहां भगवा रहता ही है, ये कोई नई बात नहीं है. लेकिन राम मंदिर पर जो भगवा लहराया जाता है उसकी जो मार्केटिंग की जाती है, वो गलत है. प्रभु श्रीराम का इस्तेमाल वोटों के लिए और राजनीति के लिए किया जाता है. प्रभु श्रीराम तो सर्वव्यापी हैं."

जनता से जो वादे किए, वो पूरे किए क्या- दानवे

इसके आगे उन्होंने कहा, "हम एक वचनी हैं क्या ये भी देखना पड़ेगा. जनता से जो वादे किए वो पूरे किए क्या? देवेंद्र फडणवीस बहुत राम के बारे में बात कर रहे हैं. चुनाव के समय कहा था कि हम किसानों की कर्जमुक्ति करेंगे, किए क्या? राम के प्रति झूठा प्यार बताना तो गलत है. लेकिन राम मंदिर पर भगवा लहराना स्वाभिमान की बात है."

अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया. प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया. 11.50 बजे अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगी. पीएम मोदी भावविभोर और भावुक नजर आए. उन्होंने धर्मध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया. इसके पहले प्रधानमंत्री ने राम दरबार में पूजन किया और फिर राम लला के दर्शन किए. राम मंदिर परिसर में पीएम मोदी ने सबसे पहले सप्तऋषि मंदिर में पूजा की थी.