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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअमरावती पहुंची वडनगर-वाराणसी सेवा यात्रा, रविंद्र चव्हाण ने किया स्वागत

अमरावती पहुंची वडनगर-वाराणसी सेवा यात्रा, रविंद्र चव्हाण ने किया स्वागत

वडनगर से वाराणसी सेवा संकल्प यात्रा अमरावती के मोझरी पहुंची. रविंद्र चव्हाण ने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के दर्शन किए और सेवा, ग्राम विकास व जनकल्याण का संदेश दिया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 29 Sep 2026 11:58 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और ग्राम विकास के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से निकाली जा रही ‘वडनगर से वाराणसी सेवा संकल्प यात्रा’ अमरावती जिले के मोझरी पहुंची. यहां राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के गुरुकुंज आश्रम में बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में यात्रा का स्वागत किया गया.

मोझरी पहुंचने के बाद रविंद्र चव्हाण ने गुरुकुंज आश्रम में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की समाधि और गादी के दर्शन किए. उन्होंने यात्रा में शामिल भाजपा और भाजयुमो के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का भी स्वागत किया. इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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वृक्षारोपण के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम

गुरुकुंज आश्रम में यात्रा के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत वृक्षारोपण से हुई. इसके बाद सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. वहीं विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री भी बांटी गई.

आयोजकों ने बताया कि इन कार्यक्रमों के जरिए सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और ग्राम विकास का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई. यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है.

तुकडोजी महाराज के ग्राम विकास विचारों का किया जिक्र

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविंद्र चव्हाण ने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के ग्राम विकास के विचारों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि तुकडोजी महाराज ने अपने लेखन और सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों की भागीदारी से गांवों के विकास का संदेश दिया था.

चव्हाण ने कहा कि इसी सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से काम करें.

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कई विधायक और भाजपा पदाधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महासचिव और विधायक डॉ. संजय कुटे, सांसद डॉ. अनिल बोंडे, भाजयुमो अध्यक्ष कृष्णराज महाडिक, विधायक प्रताप अडसड, विधायक राजेश वानखड़े, विधायक चंदू यावलकर समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे. अमरावती ग्रामीण और महानगर के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 29 Sep 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Ravindra Chavan MAHARASHTRA NEWS Amravati News
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